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Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені

glavcom.ua
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження
фото ілюстративне

Кадри із моментом побиття опублікували у соцмережах

У Коростені в Житомирській області 28 квітня група чоловіків побили доньку з матір'ю, через те, що їхній автомобіль начебто заважав нападникам. Один із чоловіків представився військовим із Бахмуту та погрожував застосувати зброю. Поліція порушила справу проти нападників, їх чекає серйозне покарання. Про нові деталі інциденту повідомляє Головне управління національної поліції в Житомирській області.

«Офіційно інформуємо, що увечері 28 квітня до Коростенського райуправління поліції звернулися дві жительки райцентру із повідомленням про нанесення їм тілесних ушкоджень. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, опитали потерпілих та надали їм направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Також під час першочергових заходів встановлені учасники події. Тривають інші слідчі дії. Правова кваліфікація події - ст. 296 (Хуліганство) КК України», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що хуліганство карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, подія трапилася 28 квітня у Коростені. Постраждала дівчина розповіла, що її мама на авто підвезла до друзів, а вже коли від'їжджала, то підперла ззаду машину нападника. Втім водійка вивернула автомобіль так, щоб дозволити проїхати чоловіку.

«Коли він проїхав відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою. Крикнувши, що ми не знаємо куди приїхали і кому перекрили дорогу, після цього зателефонував своїм друзям. За декілька хвилин приїхав цілий бус чоловіків, які відразу почали кричати що ми образили Юрія, кричали що переїдуть машину та нас разом з нею, називали нас не дуже етично, а після перейшли до дії», – розповіла дівчина в Instagram.

Також зазначається, що частину інциденту зняла на відео неповнолітня дівчина-свідок, за що також отримала порцію погроз.

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Теги: напад Житомирщина жінка насилие бійка

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