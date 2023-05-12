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Окупанти обстріли Донеччину: загинула людина, ще 11 поранено

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріли Донеччину: загинула людина, ще 11 поранено
росіяни завдали ударів по Донеччині
фото з відкритих джерел

Загибель людини спричинив обстріл Росією приватного сектору в Слов'янську

У четвер, 11 травня, станом на 22:00 внаслідок російських обстрілів було поранено 11 людей і вбито одну літню жінку. Про це заявив у ефірі національного телемарафону очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

«Ситуація лишається напруженою, лінія фронту під постійними обстрілами. Сьогодні (11 травня – ред.) було обстріляно Слов'янськ, за результатами ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, було пряме влучання в домогосподарства, в приватний будинок. Жодного відношення до військових об'єктів, які взагалі відсутні на території Слов'янська. Поранення зазнали 2 особи, з них жінка 1930 р. н. померла в лікарні», – сказав Кириленко.

Очільник ОДА також повідомив про поранених унаслідок обстрілів Росією Торецька.

«У Торецьку в другій половині дня був ракетний удар, по уламках з'ясували, що був обстріл із РСЗВ "Ураган", за результатами якого поранення дістали 8 осіб і пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхівки», – сказав Кириленко.

Крім того, РФ обстріляла деокуповані Великоновосілківську, Лиманську та Святогірську громади.

Раніше повідомлялося, російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині. Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі.

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Теги: обстріл Торецьк будинок жінка журналіст ураган Павло Кириленко поранення

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