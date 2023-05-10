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Ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області, ЗСУ зупинили росіян на Луганщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області, ЗСУ зупинили росіян на Луганщині: ситуація в регіонах
На Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти
фото: пресслужба ДСНС

Підроздiли повiтряного командування «Схiд» знищили над Дніпропетровщиною три безпiлотники

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони, із артилерії та мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл (6 вибухів) Білопільської громади. На щастя, без наслідків.

Вчора протягом дня рашисти здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської громад.

Запорізька область

За минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар.  Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя. Цієї ночі під час обстрілу Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.

Дніпропетровщина

Близько пiвночi пiдроздiли повiтряного командування «Схiд» знищили над областю три безпiлотники. Вчора кілька разів рашисти били по Нікопольському району. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем. Марганецьку – атакували безпілотниками.  Без постраждалих. Є руйнування – пошкоджені п'ять приватних будинків та 8 господарських споруд. Побиті лінія електропередач та газопроовід.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший та Табаївка.

Вчора внаслідок ракетного удару по м. Куп'янськ (попередньо ракети "Іскандер"), пошкоджено 5 приватних житлових будинків та будівлі ПП «Акцепт-Техно». Поранення отримали троє людей.

Також вчора ворог обстріляв с. Чернещина Ізюмського району,  с. Петропавлівка Куп'янського району, с. Гатище Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Луганщина

Вчора рашисти намагалися атакувати поблизу Стельмахівки та Білогорівки. І вчергове були зупинені українськими бійцями. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка.

Луганська область.

За добу противник здійснив 101 обстріл (470 снарядів). Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів населених пунктів області, серед яких — Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Північне, с.Времівка, с.Диліївка, с.Дружба, с.Новодмитрівка, с.Новоукраїнка, с.Уманське.

Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 11 – багатоквартирних),  адмінбудівля відділу поліції (м. Курахове), адмінбудівля Пенсійного фонду, будівля відділення банку, два приміщення Курахівської ЦЗФ, цех ПрАТ «АЗМК»,  школа, ЛЕП, 7 цивільних автомобілів, 2 газових труби, 2 господарчих споруди. За добу на Донеччині: один загиблий, один поранений.

Миколаївщина

Сьогодні зранку силами РФ здійснено артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає. 9 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10».

Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

За добу – 63 обстріли (354 снаряди), з них по м. Херсон — сім обстрілів (44 снаряди): РСЗВ – 1, артилерійських – два, мінометних – чотири.

Від ворожого вогню постраждали райони 26 населених пунктів області. Внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у с. Одрадокам”янка Бериславського району. Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади. Внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт. На щастя, без постраждалих. З деокупованої території області  евакуйовано 49 осіб.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Костянтинівка окупанти школа обстріл Миколаїв Авдіївка Запорізька область Херсон жінка Макіївка рашисти авіаудар Щастя ворог поранення Бахмут Лиман росіяни

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