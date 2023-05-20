Хто переконав Байдена підтримати надання F-16 Україні: ЗМІ дізналися деталі

Видання The Washington Post, посилаючись на інформацію своїх джерел, повідомило, хто врешті переконав команду Байдена

Адміністрація американського президента довго стверджувала, що Україні не помірні винищувачі F-16 для захисту від російських агресорів, але через кілька місяців Вашингтон змінив свою думку. Видання The Washington Post, посилаючись на інформацію своїх джерел, повідомило, хто врешті переконав команду Байдена.

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Згідно з повідомленнями джерел, американського президента у цьому питанні «дотиснув» державний секретар Ентоні Блінкен.

У арсеналі США наразі є близько тисячі літаків F-16, які Київ просить вже понад рік. Приблизно стільки ж винищувачів є у союзників Вашингтона, тому США зберігають за собою право в будь-який момент ветувати передачу літаків будь-якій третій країні.

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Але нещодавно президент США різко змінив свою думку і заявив, що він підтримує передачу Україні літаків F-16. Також адміністрація американського президента дозволила своїм європейським союзникам постачати винищувачі F-16 Україні, як тільки буде налагоджена логістика та скоординовані всі дії. Крім того, українські пілоти повинні спочатку навчитись ними керувати.

Європейські, українські та американські офіційні особи заявляють, що причиною такого рішення був постійний тиск на Адміністрацію Байдена з боку союзників, Конгресу та українського президента.

Разом з тим, джерела видання повідомляють, що держсекретар США Ентоні Блінкен був головним прихильником передачі українці літав у адміністрації американського президента. Він активно працював над цим питанням з союзниками по НАТО, щоб врешті-решт проштовхнути це рішення.

Повідомляєтеся, що Блінкен також відіграв ключову роль у питанні постачання Україні західних танків. Тоді у Німеччині вагалась, чи надавати Україні свої танки Leopard-2, але ситуація змінилась, коли Блінкен підштовхнув Білий дім до рішення надати Україні американські танки M1 Abrams, попри небажання з боку Пентагону.

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Нагадаємо, винищувачі F-16, які анонсували Україні союзники, можуть бути у використанні українських військових вже цієї осені.

Раніше стало відомо, що винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає від союзників, надаватимуться за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по Росії.

Як відомо, Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

До слова, Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16.

Як повідомлялося, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків.