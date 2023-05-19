Ще одна країна приєдналася до коаліції винищувачів для України

Португалія допоможе Україні захистити небо від російського агресора

Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС подякував уряду Португалії за рішення долучитися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

«Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, щоб Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба», – підкреслив Кулеба.

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Крім того, португальська сторона підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському союзі.

Очільники МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. Кулеба наголосив на важливості ухвалення лідерами Альянсу політичного рішення про визначення алгоритму вступу України в НАТО.

Нагадаємо, Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України.

Раніше Міноборони назвало кількість літаків F-16, які хоче отримати Україна.

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До слова, Британія влітку почне навчання українських пілотів і працює над передачею F-16.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.