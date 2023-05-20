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Міноборони натякнуло, коли ЗСУ почнуть використовувати винищувачі F-16

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони натякнуло, коли ЗСУ почнуть використовувати винищувачі F-16
Міністерства оборони України сподівається на винищувачі вже восени
фото: Міністерство оборони України/Twitter

Відомство анонсувало найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів

Винищувачі F-16, які анонсували Україні союзники, можуть бути у використанні українських військових вже цієї осені. Про це Міноборони України повідомило у Twitter-акаунт.

У відомстві натякнули на «військово-повітряний блокбастер».

«Уже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!», – пише пресслужба Міністерства оборони України.

Нагадаємо, винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає від союзників, надаватимуться за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по Росії.

Як відомо, Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

До слова, Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16.

Як повідомлялося, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків. 

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Теги: Міноборони

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