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Українські пілоти здивували Пентагон. Названо новий термін навчання на симуляторах F-16

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські пілоти здивували Пентагон. Названо новий термін навчання на симуляторах F-16
Навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 займе набагато менше часу, ніж неодноразово заявляли офіційні особи Пентагону
фото: Wikimedia Commons

Американські інструктори вражені здібностями українців

США зможуть навчити українських пілотів літати на симуляторах F-16 за чотири місяці замість раніше відведених 18. Результати військових за два тижні навчань перевершили очікування Пентагону. Внутрішній документ із оцінкою пілотів, яку дали військово-повітряні сили США, оприлюднило видання Yahoo News.

Згідно з документом, навчання українських пілотів управлінню американськими винищувачами F-16 займе набагато менше часу, ніж неодноразово заявляли офіційні особи Пентагону.

Документ, який було поширено серед низки союзників по НАТО, містить докладні результати оцінювання, проведеного наприкінці лютого і на початку березня на базі Національної гвардії ВПС Морріс у Тусоні, штат Аризона, де базується 162-е крило ВПС США.

Як зазначається, двоє українських льотчиків, один із яких був кваліфікований на МіГ-29, а інший – на Су-27, не пройшли жодної формальної підготовки на F-16, крім короткого ознайомлення. Потім їх перевірили на льотному тренажері – для цього було проведено дев'ять симуляційних випробувань загальною тривалістю 11,5 годин.

Українських пілотів оцінювали четверо досвідчених інструкторіві ВПС США, кожен із яких пролітав тисячі годин на літаках F-16.

Судячи з оцінки підполковника Джареда П. Вайта зі 162-го полку, українські пілоти змогли виконати низку відносно технічних маневрів у змодельованих умовах, як-от посадка літака після втрати двигуна за сценарієм під назвою «Полум'я».

«Після однієї демонстрації... обидва пілоти змогли успішно посадити літак за схемою імітації полум'я (SFO). Це відносно технічна навичка, яка має постійно відпрацьовуватися впродовж усієї кар'єри пілота F-16», – сказано в документі.

Також обидва пілоти змогли виконати імітацію атаки, ґрунтуючись на параметрах, переданих під час польоту на тренажері.

Нагадаємо, двоє українських пілотів прибули до США для тестування навичок управління бойовими літаками, включно з винищувачами F-16.

Як повідомлялося, кілька європейських країн готові передати Україні винищувачі F-16, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.

До слова, НАТО обговорить питання передачі Україні західних винищувачів під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Альянсу.

Як відомо, 14 членів Конгресу США – демократів та республіканців – направили адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

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Теги: винищувач Пентагон військові навчання

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