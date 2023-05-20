F-16 від союзників: США назвали умову, за якої Україна отримає винищувачі

Пентагон вважає, що F-16 поки не підходить для боротьби в російсько-українській війні

Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію

Винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає від союзників, надаватимуться за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по Росії. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час традиційного брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усі засоби, які Сполучені Штати надали Україні, базуються на тому, що Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною. І українці постійно доводять, що вони згодні на такі умови. І, власне, ми бачили, як вони дотримуються цього, коли ми надавали їм всі інші види озброєння», – сказав Салліван.

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван фото з відкритих джерел

За його словами, наразі Пентагон вважає, що F-16 поки не підходить для боротьби в російсько-українській війні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Прямо зараз це не головне, що їм потрібно на полі бою для цього контрнаступу. Тож ми зможемо дати їм те, що їм необхідно для майбутньої операції, коли їм це буде потрібно. Отже, саме цей момент, з нашої точки зору, підходить для початку навчання», – додав радник президента США.

Нагадаємо, Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

До слова, Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16.

Як повідомлялося, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків.