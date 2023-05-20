«Коаліція винищувачів для України»: Данія запропонувала допомогу
Країна відкрита до обговорення можливого постачання Україні винищувачів F-16
Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16. Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в інтерв’ю виданням DR та Ritzau.
За словами посадовця, після рішення США долучитися до «коаліції винищувачів» країни можуть спільно приєднатися до перепідготовки українських військових, щоб ті могли літати на F-16 у довгостроковій перспективі.
«Данія докладе значних зусиль для того, щоб це стало пріоритетним завданням», – зазначив Поульсен.
Він уточнив, що остаточний формат навчання українців країни-учасниці коаліції допрацюють протягом наступного місяця, а найближчим часом – обговорять на зустрічі міністрів оборони низки країн у Варшаві.
Крім того, Данія, як і раніше, відкрита до обговорення можливого постачання Україні винищувачів F-16, але наразі це питання не стоїть, зауважив глава данського міноборони.
«Ми відкриті для обговорення – після того, як ми проведемо навчання, – чи повинні ми піти далі й передати винищувачі F-16», – підкреслив він.
Нагадаємо, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків.
Водночас Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України.
Раніше Міноборони назвало кількість літаків F-16, які хоче отримати Україна.
До слова, Британія влітку почне навчання українських пілотів і працює над передачею F-16.
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