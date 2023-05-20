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«Коаліція винищувачів для України»: Данія запропонувала допомогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Коаліція винищувачів для України»: Данія запропонувала допомогу
Протягом наступного місяця країни-учасниці коаліції допрацюють остаточний формат навчання українців на F-16
фото: Pixabay

Країна відкрита до обговорення можливого постачання Україні винищувачів F-16

Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16. Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в інтерв’ю виданням DR та Ritzau.

За словами посадовця, після рішення США долучитися до «коаліції винищувачів» країни можуть спільно приєднатися до перепідготовки українських військових, щоб ті могли літати на F-16 у довгостроковій перспективі.

«Данія докладе значних зусиль для того, щоб це стало пріоритетним завданням», – зазначив Поульсен.

Він уточнив, що остаточний формат навчання українців країни-учасниці коаліції допрацюють протягом наступного місяця, а найближчим часом – обговорять на зустрічі міністрів оборони низки країн у Варшаві.

Крім того, Данія, як і раніше, відкрита до обговорення можливого постачання Україні винищувачів F-16, але наразі це питання не стоїть, зауважив глава данського міноборони.

«Ми відкриті для обговорення – після того, як ми проведемо навчання, – чи повинні ми піти далі й передати винищувачі F-16», – підкреслив він.

Нагадаємо, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків. 

Водночас Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України.

Раніше Міноборони назвало кількість літаків F-16, які хоче отримати Україна.

До слова, Британія влітку почне навчання українських пілотів і працює над передачею F-16.

Теги: Данія військові навчання винищувач допомога ЗСУ

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