США підтримали навчання українських льотчиків на F-16

Навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал

Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це пише CNN із посиланням на чиновника адміністрації американського президента.

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Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

«Оскільки навчання проходитиме найближчими місяцями, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть», – сказав чиновник.

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Однак, як зазначили журналісти, наразі запиту до Білого дому від союзників на передачу літаків ЗСУ не надходило, а офіційні особи Держдепу – які будуть залучені до процесу дозволу – поки не отримували вказівок розпочати роботу.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

Нагадаємо, прем’єр-міністри Великої Британії та Нідерландів після зустрічі у Рейк’явіку заявили, що очолять міжнародну «авіаційну» коаліцію для України. Лондон також пообіцяв розпочати навчання українських пілотів керуванню західними літаками.

Також Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

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До слова, Сполучені Штати вже проводили тренувальні тести українських льотчиків для польотів на F-16.

Тоді з’ясувалося, що для навчання українців управлінню американськими винищувачами F-16 знадобиться лише 4 місяці.

У тестах взяли участь двоє українських льотчиків, один із яких мав кваліфікацію на МиГ-29, а інший – на Су-27. Обоє не проходили формальної підготовки на F-16 і мали лише коротке ознайомлення з роботою цього винищувача.