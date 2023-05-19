Головна Світ Політика
search button user button menu button

США підтримали навчання українських льотчиків на F-16

glavcom.ua
США підтримали навчання українських льотчиків на F-16
Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16
фото з відкритих джерел

Навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал

Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це пише CNN із посиланням на чиновника адміністрації американського президента.

Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

«Оскільки навчання проходитиме найближчими місяцями, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть», – сказав чиновник.

Однак, як зазначили журналісти, наразі запиту до Білого дому від союзників на передачу літаків ЗСУ не надходило, а офіційні особи Держдепу – які будуть залучені до процесу дозволу – поки не отримували вказівок розпочати роботу.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

Нагадаємо, прем’єр-міністри Великої Британії та Нідерландів після зустрічі у Рейк’явіку заявили, що очолять міжнародну «авіаційну» коаліцію для України. Лондон також пообіцяв розпочати навчання українських пілотів керуванню західними літаками.

Також Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

До слова, Сполучені Штати вже проводили тренувальні тести українських льотчиків для польотів на F-16.

Тоді з’ясувалося, що для навчання українців управлінню американськими винищувачами F-16 знадобиться лише 4 місяці.

У тестах взяли участь двоє українських льотчиків, один із яких мав кваліфікацію на МиГ-29, а інший – на Су-27. Обоє не проходили формальної підготовки на F-16 і мали лише коротке ознайомлення з роботою цього винищувача.

Теги: США винищувач Велика сімка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт G7 триватиме до 21 травня
В Японії починається саміт G7: озвучено основну мету
Сьогодні, 06:46
Навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 займе набагато менше часу, ніж неодноразово заявляли офіційні особи Пентагону
Українські пілоти здивували Пентагон. Названо новий термін навчання на симуляторах F-16
Сьогодні, 00:27
У США спалахнула велика пожежа на хімзаводі компанії Shell
РФ відмовилася від Бахмута задля нової цілі, у США спалахнув хімзавод: головне за ніч
6 травня, 07:29
Американська допомога врятувала Україну
Війна в Україні виснажує «американську військову машину» – Bloomberg
3 травня, 17:19
Масштабна ДТП в штаті Іллінойс призвела до численних смертей
США сколихнула пилова буря: є загиблі, десятки постраждалих (відео)
2 травня, 08:35
26-річний Купер «Харріс» Ендрюс був колишнім морським піхотинцем
Під Бахмутом загинув доброволець зі США
1 травня, 07:12
У Вашингтоні Кличко провів зустрічі з американськими політиками та членами уряду США
Кличко зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі переговорів
28 квiтня, 22:10
Вашингтон пильно слідкує за взаєминами КНДР та Росії
США приділяють «пильну увагу» військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
26 квiтня, 03:46
Реактивна система залпового вогню Himars
США на фоні очікуваного контрнаступу оголосили новий пакет допомоги
19 квiтня, 20:47

Політика

США підтримали навчання українських льотчиків на F-16
США підтримали навчання українських льотчиків на F-16
Росія визнала Greenpeace «небажаною організацією»
Росія визнала Greenpeace «небажаною організацією»
Ердоган розповів, чи вводитиме санкції проти Росії
Ердоган розповів, чи вводитиме санкції проти Росії
США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»
США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»
Путін врятував від в’язниці вбивцю-наркоторговця за участь у війні
Путін врятував від в’язниці вбивцю-наркоторговця за участь у війні
Соратник Путіна почав залякувати Європу радіоактивної хмарою, яка суне з України
Соратник Путіна почав залякувати Європу радіоактивної хмарою, яка суне з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
55K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
19K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
19K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
18K
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч
14K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту