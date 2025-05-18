Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів
Польща обирає президента
фото: Reuters

Другий тур президентських виборів у Польщі заплановано на 1 червня

Сьогодні, 18 травня, у Польщі тривають вибори президента. Згідно з екзитполами, жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, тому 1 червня відбудеться другий тур, передає «Главком».

Попередньо, у другий тур виборів пройшли:

  • ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський – 30,8%;
  • консервативний очільник Інституту нацпам'яті Кароль Навроцький – 29,1%.

Раніше стало відомо, що згідно з опитуваннями найбільше шансів на перемогу мають два кандидати. Респонденти називали імена кандидатів, які вийшли до другого туру президентських виборів.

Що відомо про Тшасковського та Навроцького

Рафал Тшасковський

Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів фото 1
фото: polskieradio.pl

Лідер перегонів має три вищі освіти, є доктором гуманітарних наук. Тшасковський є мером Варшави з 2018 року, переобирався на цю посаду двічі і щоразу перемагав у першому турі. У політиці з 2009-го – був обраний депутатом Європарламенту.

Потім працював у польському уряді, був міністром цифровізації та секретарем міністерства закордонних справ. У 2015 році обраний депутатом Сейму, а в 2020-му став віцеголовою партії «Громадянська платформа».

Тшасковський брав участь у попередніх президентських виборах, де у другому турі лише трохи поступився нинішньому очільнику держави Анджею Дуді з «Права і справедливості».

Кароль Навроцький

Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів фото 2
фото: facebook/karolnawrocki

Кандидат від «Права і солідарності» виріс у робітничому середовищі, і з юнацтва займався боксом. Поки Тшасковський отримував свої три вищі освіти, Навроцький підпрацьовував «вибивайлом» у готелі.

Проте Навроцький також здобув освіту – історичну –  і від 2021 року працює головою польського Інституту національної пам’яті.

«Главком» в матеріалі «Польща обирає президента. Варіанти для України: від задовільного до поганого» розповідав, що за президентське крісло у сусідній державі змагаються як проукраїнські, так і відверто прокремлівські кандидати.

Читайте також:

Теги: Польща вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кандидати у президенти Румунії Джордже Сіміон та Нікушор Дан
Румунія на роздоріжжі: ультраправий експеримент чи європейський прогрес?
6 травня, 11:00
Свіжа статистика демонструє рівень реальних зарплат у Польщі
Середня зарплата в Польщі сягла історичого рекорду
24 квiтня, 16:29
Великі міста Польщі дають своїм мешканцям більше можливостей
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст
25 квiтня, 08:07
Вибори у Румунії: Сіміон і Антонеску поки виходять до другого туру
Вибори у Румунії: Сіміон і Антонеску поки виходять до другого туру
4 травня, 23:52
Найбільше виборців підтримали лідера ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів»
Сенсаційні результати виборів у Румунії. Як проголосували дільниці на території України
5 травня, 11:37
У Румунії сьогодні повторні вибори президента
У Румунії сьогодні повторні вибори президента
4 травня, 10:37
Під час другого голосування у Бундестазі він отримав 325 голосів при 316 необхідних
Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
6 травня, 17:26
Поліцейські викрили злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в україні та за кордоном
У Києві ліквідовано масштабну мережу, яка втягувала дівчат у заняття проституцією
13 травня, 12:37
Польща змінює правила для іноземців, які хочуть працювати чи навчатись у країні
Польща ухвалила два закони, які вплинуть на іноземних працівників та студентів
14 травня, 02:26

Політика

Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів
Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів
Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії
Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії
Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів
Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів
Мелоні і Макрон посварилися через Україну – Financial Times
Мелоні і Макрон посварилися через Україну – Financial Times
У Румунії сьогодні другий тур президентських виборів
У Румунії сьогодні другий тур президентських виборів
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
187K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
64K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
25K
Синоптикиня Діденко дала прогноз, коли очікувати потепління
17K
Україна розірвала з Росією ще одну угоду

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Сьогодні, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua