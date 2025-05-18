Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів

Другий тур президентських виборів у Польщі заплановано на 1 червня

Сьогодні, 18 травня, у Польщі тривають вибори президента. Згідно з екзитполами, жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, тому 1 червня відбудеться другий тур, передає «Главком».

Попередньо, у другий тур виборів пройшли:

ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський – 30,8%;

консервативний очільник Інституту нацпам'яті Кароль Навроцький – 29,1%.

Раніше стало відомо, що згідно з опитуваннями найбільше шансів на перемогу мають два кандидати. Респонденти називали імена кандидатів, які вийшли до другого туру президентських виборів.

Що відомо про Тшасковського та Навроцького

Рафал Тшасковський

Лідер перегонів має три вищі освіти, є доктором гуманітарних наук. Тшасковський є мером Варшави з 2018 року, переобирався на цю посаду двічі і щоразу перемагав у першому турі. У політиці з 2009-го – був обраний депутатом Європарламенту.

Потім працював у польському уряді, був міністром цифровізації та секретарем міністерства закордонних справ. У 2015 році обраний депутатом Сейму, а в 2020-му став віцеголовою партії «Громадянська платформа».

Тшасковський брав участь у попередніх президентських виборах, де у другому турі лише трохи поступився нинішньому очільнику держави Анджею Дуді з «Права і справедливості».

Кароль Навроцький

Кандидат від «Права і солідарності» виріс у робітничому середовищі, і з юнацтва займався боксом. Поки Тшасковський отримував свої три вищі освіти, Навроцький підпрацьовував «вибивайлом» у готелі.

Проте Навроцький також здобув освіту – історичну – і від 2021 року працює головою польського Інституту національної пам’яті.

«Главком» в матеріалі «Польща обирає президента. Варіанти для України: від задовільного до поганого» розповідав, що за президентське крісло у сусідній державі змагаються як проукраїнські, так і відверто прокремлівські кандидати.