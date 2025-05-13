У Києві ліквідовано масштабну мережу, яка втягувала дівчат у заняття проституцією

Поліцейські викрили злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в україні та за кордоном

За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат

У Києві правоохоронці ліквідували масштабну злочинну організацію, яка під приводом ескорт-послуг втягувала молодих дівчат у заняття проституцією. Зловмисники діяли у всіх великих обласних центрах України та Польщі, їхній щомісячний дохід становив щонайменше 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, дівчат 18-25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах. Потім, коли декілька таких зустрічей відбувалося безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових «клієнтів», які платили організаторам за сексуальні послуги і примусом вступали з жінками в статеві стосунки.

«Якщо ж потерпіла не погоджувалась на такий формат співпраці – її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їх умовах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України та Польщі й приносила організаторам щонайменше 5 млн грн на місяць, розрахунки відбувалися виключно через гаманці. За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат.

Оперативники кримінальної поліції встановили учасників злочинної організації фото: Національна поліція України

Оперативники кримінальної поліції встановили одинадцятьох учасників злочинної організації разом з двома організаторами та двома співорганізаторами з Києва, повідомили у Нацполіції.

Поліцейські провели 34 санкціонованих обшуки на території міста Києва, в ході яких вилучили телефони та комп‘ютерну техніку з доказами вчинених злочинів.

Переписка з «клієнтом» злочинної мережі фото: Національна поліція України

Слідчі поліції оголосили двом організаторам, двом співорганізаторам та сімом учасникам злочинної організації про підозру за створення, керівництво та участь у злочинній організації, торгівлю людьми та сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

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Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном фото: Національна поліція України

Фігурантам загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Київщини разом зі Службою безпеки України викрили злочинну схему торгівлі людьми. Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів, та примушували надавати сексуальні послуги. Правоохоронці встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Раніше на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС.