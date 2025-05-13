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У Києві ліквідовано масштабну мережу, яка втягувала дівчат у заняття проституцією

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві ліквідовано масштабну мережу, яка втягувала дівчат у заняття проституцією
Поліцейські викрили злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в україні та за кордоном
фото: Національна поліція України

За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат

У Києві правоохоронці ліквідували масштабну злочинну організацію, яка під приводом ескорт-послуг втягувала молодих дівчат у заняття проституцією. Зловмисники діяли у всіх великих обласних центрах України та Польщі, їхній щомісячний дохід становив щонайменше 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України

За даними правоохоронців, дівчат 18-25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах. Потім, коли декілька таких зустрічей відбувалося безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових «клієнтів», які платили організаторам за сексуальні послуги і примусом вступали з жінками в статеві стосунки.

«Якщо ж потерпіла не погоджувалась на такий формат співпраці – її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їх умовах», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України та Польщі й приносила організаторам щонайменше 5 млн грн на місяць, розрахунки відбувалися виключно через гаманці. За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат.

Оперативники кримінальної поліції встановили учасників злочинної організації
Оперативники кримінальної поліції встановили учасників злочинної організації
фото: Національна поліція України

Оперативники кримінальної поліції встановили одинадцятьох учасників злочинної організації разом з двома організаторами та двома співорганізаторами з Києва, повідомили у Нацполіції.

Поліцейські провели 34 санкціонованих обшуки на території міста Києва, в ході яких вилучили телефони та комп‘ютерну техніку з доказами вчинених злочинів.

Переписка з «клієнтом» злочинної мережі
Переписка з «клієнтом» злочинної мережі
фото: Національна поліція України

Слідчі поліції оголосили двом організаторам, двом співорганізаторам та сімом учасникам злочинної організації про підозру за створення, керівництво та участь у злочинній  організації, торгівлю людьми та сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

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Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном
фото: Національна поліція України

Фігурантам загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Київщини разом зі Службою безпеки України викрили злочинну схему торгівлі людьми. Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів, та примушували надавати сексуальні послуги. Правоохоронці встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Раніше на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС.

Теги: поліція послуги сутенерство Київ Україна Польща торгівля людьми

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