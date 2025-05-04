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Вибори у Румунії: Сіміон і Антонеску виходять до другого туру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вибори у Румунії: Сіміон і Антонеску виходять до другого туру
колаж: glavcom.ua

Другий тур виборів запланований на 18 травня 2025 року

У Румунії пройшов перший тур президентських виборів. Стали відомі результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунські ЗМІ.

У першому турі виборів лідирує ультрпаправий Джордже Сіміон з попереднім результатом у 39,98% голосів.

Крін Антонеску має 20,87% голосів, а Нікушор Дан – 20,38%. Наразі оброблено понад 90% бюлетнів.

Вибори у Румунії: Сіміон і Антонеску виходять до другого туру фото 1

Другий тур виборів запланований на 18 травня 2025 року.

За годину до закриття виборчих дільниць Digi24 повідомляв,  що проголосували понад 9 мільйонів румунів – явка виборців перевищила 50%. З них 5,4 мільйона проживають у міських районах, а 3,5 мільйона – у сільській місцевості.

Раніше стало відомо, що виборчі дільниці закрилися о 21:00, тож уже з’явилися перші результати екзитполу. Тоді, згідно із ними, Джордже Сіміон набрав найбільше голосів – 33%.

Також ми писали, Джордже Сіміон заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Келіну Джорджеску.

За інформацією Digi24, Джорджеску супроводжував Сіміона на виборчу дільницю. За його словами, він прийшов не для того, щоб заявити про фальсифікацію, а для того, щоб визнати «силу демократії та голосування».

Нагадаємо, під час виборів президента Румунії, які відбулися в листопаді 2024 року, несподівано в першому турі лідирував 62-річний ультраправий політик Келін.

Пізніше Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

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Теги: вибори Румунія

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