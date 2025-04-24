Середня зарплата в Польщі сягла історичого рекорду
Зарплата у Польщі невпинно зростає
За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), середня заробітна плата в секторі підприємств у березні 2025 року досягла рекордного значення – 9055,92 злотих (95,9 тис.). Ніколи раніше середня зарплата не перевищувала 9000 злотих (95,4 тис. грн). Як інформує «Главком», про це пише inPoland.
Середня зарплата на підприємствах за рік зросла на 7,7%. Цей показник свідчить, що темпи зростання уповільнюються – минулого року підвищення становило не менше 10%. У місячному вимірі середня зарплата у березні зросла на 5,1% порівнюючи з лютим.
Однак у меншому підвищенні зарплати економісти вбачають і певні переваги, зокрема, це могло б призвести до зниження процентних ставок. Тоді кредити на житло були б дешевшими. Однак така ситуація лишається під питанням, бо у березні кількість житла на продаж зменшилася на 17%.
У Головному управлінні статистики зазначили, що на підвищення заробітної плати в березні 2025 року вплинуло збільшення розміру таких виплат, як:
- виплата річних премій,
- квартальні бонуси,
- святкові бонуси,
- бонуси від продажу,
- виплата за понаднормову роботу,
- вихідна допомога при виході на пенсію.
Лідерами за кількістю працевлаштованих українців є дві європейські країни – Польща та Німеччина. Про це в ефірі «Київ24» розповіла старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.
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