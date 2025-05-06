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Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
Під час другого голосування у Бундестазі він отримав 325 голосів при 316 необхідних
фото: Reuters

Призначення Мерца ще має затвердити президент, після чого він складе присягу і очолить уряд

Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. За нього проголосували 325 депутатів. Як передає «Главком», про це пише tagesschau.

Його призначення ще має затвердити президент Штайнмаєр, після чого він складе присягу і очолить уряд.

Під час другого голосування у Бундестазі він отримав 325 голосів при 316 необхідних. При цьому 289 були проти, а ще один – утримався.

Як відомо, Мерц неодноразово підтримував Україну та першим з німецьких політиків приїздив до Києва після деокупації частини Київської області навесні 2022 року.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Перше випробування для нового альянсу було заплановано сьогодні, 6 травня, – обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером. Однак здійснити цього не вдалося, оскільки Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

На парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

Теги: Німеччина вибори Фрідріх Мерц

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