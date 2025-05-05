Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенсаційні результати виборів у Румунії. Як проголосували дільниці на території України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сенсаційні результати виборів у Румунії. Як проголосували дільниці на території України
Найбільше виборців підтримали лідера ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів»
фото: Inquam Photos/Octav Ganea

У голосуванні на румунських виборах на виборчих дільницях в Україні взяли участь понад 200 осіб

У Румунії 4 травня відбулось голосування на повторних президентських виборах. Виборчі дільниці було відкрито як на території країни, так і за її межами. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи стане президентом Румунії друг Трампа, який є персоною нон грата в Україні?».

Так, в Україні було відкрито три виборчі дільниці. Загалом у голосуванні взяли участь 210 людей, з них 76 проголосували за Джорджа Сіміона, що становить 36,54%, Нікушор Дан отримав 75 голосів, або 36,05% серед виборців, що віддали голоси за кандидатів на території України.

Водночас у Росії було відкрито дві виборчі дільниці. З 92 людей, які голосували в Росії, 34 підтримали Сіміона, а 30 – Дана.

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах. За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Як відомо, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня. Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Водночас Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.

До слова, група хакерів NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день першого туру президентських виборів.

Читайте також:

Теги: Румунія вибори українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Румунські вибори – це вирок
Румунські вибори – це вирок
Сьогодні, 08:37
У Вашингтоні заявили, що вдячні Румунії за зусилля у сфері безпекової взаємодії і можуть розглянути безвіз для неї у майбутньому
США передумали пускати до себе без візи громадян однієї з країн ЄС
3 травня, 11:30
Американські спостерігачі поспілкуються з румунською владою і будуть присутні на виборчих дільницях
США відправляють спостерігачів до Румунії на повторні президентські вибори
2 травня, 21:44
Значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія
Канада сьогодні обиратиме новий парламент і премʼєр-міністра
28 квiтня, 07:26
Браун заблокував лікарку в кабінеті, знімав усе на відео та погрожував, прикриваючись бейджем Європарламенту.
Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю
19 квiтня, 11:44
Команди домовилися провести хвилину мовчання безпосередньо під час матчу
Гра Україна – Румунія розпочалася хвилиною мовчання попри заборону УЄФА
15 квiтня, 21:53
Війна і цифрова демократія. Коли і чому Зеленський ігнорує петиції?
Війна і цифрова демократія. Коли і чому Зеленський ігнорує петиції?
15 квiтня, 21:00
Парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца
Німеччина призначила дату голосування за нового канцлера
14 квiтня, 18:18
Президент Естонії Алар Каріс підписав закон про внесення змін до Конституції
В Естонії громадян третіх країн позбавили права голосувати на місцевих виборах
9 квiтня, 15:35

Політика

Напруга між Індією та Пакистаном: Нью-Делі запускає гідропроєкти в Кашмірі
Напруга між Індією та Пакистаном: Нью-Делі запускає гідропроєкти в Кашмірі
Трамп може відкласти заборону TikTok в США
Трамп може відкласти заборону TikTok в США
Сенсаційні результати виборів у Румунії. Як проголосували дільниці на території України
Сенсаційні результати виборів у Румунії. Як проголосували дільниці на території України
Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію
Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію
Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини
Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини
Трамп розповів, як європейські лідери вмовляли його подзвонити Путіну
Трамп розповів, як європейські лідери вмовляли його подзвонити Путіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
195K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
190K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
67K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
64K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua