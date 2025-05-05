Сенсаційні результати виборів у Румунії. Як проголосували дільниці на території України

У голосуванні на румунських виборах на виборчих дільницях в Україні взяли участь понад 200 осіб

У Румунії 4 травня відбулось голосування на повторних президентських виборах. Виборчі дільниці було відкрито як на території країни, так і за її межами. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи стане президентом Румунії друг Трампа, який є персоною нон грата в Україні?».

Так, в Україні було відкрито три виборчі дільниці. Загалом у голосуванні взяли участь 210 людей, з них 76 проголосували за Джорджа Сіміона, що становить 36,54%, Нікушор Дан отримав 75 голосів, або 36,05% серед виборців, що віддали голоси за кандидатів на території України.

Водночас у Росії було відкрито дві виборчі дільниці. З 92 людей, які голосували в Росії, 34 підтримали Сіміона, а 30 – Дана.

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах. За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Як відомо, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня. Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Водночас Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.

До слова, група хакерів NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день першого туру президентських виборів.