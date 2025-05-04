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У Румунії сьогодні повторні вибори президента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Румунії сьогодні повторні вибори президента
фото з відкритих джерел

На пост президента Румунії претендують 11 кандидатів

У Румунії сьогодні зранку розпочалося голосування на повторних президентських виборах після скасування попередніх результатів голосування. Про це передає «Главком».

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку, а завершиться голосування о 21:00. У п’ятницю розпочалося голосування за кордоном, яке триватиме три дні.

На пост президента претендують 11 кандидатів. Якщо жоден із них 4 травня не набере більш як 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур.

Попередні результати опитувань свідчать, що до другого туру мають шанс вийти ультраправий націоналіст Джордже Сіміон, відомий тим, що заперечує державність Молдови, мер Бухареста Нікушор Дан, кандидат від керівної коаліції Крін Антонеску, а також проєвропейська політикиня Єлена Ласконі, яка посіла друге місце в першому турі в анульованих Конституційним судом країни виборах 2024 року.

Нагадаємо, під час виборів президента Румунії, які відбулися в листопаді 2024 року, несподівано в першому турі лідирував 62-річний ультраправий політик Келін.

Пізніше Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

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Теги: вибори Румунія президент

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