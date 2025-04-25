Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст

У Польщі визначено міста, які найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів

Експерти групи Lux Med, Варшавської школи економіки та Фундації публічної економіки та адміністрації створили так званий Індекс здорових міст. Саме тут визначено міста, в яких найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів. Рейтинг було складено для двох категоріїй з урахуванням чисельності населення – міста з населенням більше та менше 300 тисяч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.

Великі міста дають своїм мешканцям більше можливостей, але часто за це доводиться платити стресом. Альтернативою можуть стати менші міста. Згідно з індексом здорових міст, рейтинг найздоровіших міст з населення менше, ніж 300 тис. осіб, такий:

Сопот

Гдиня

Жешув

Білосток

Свіноуйсьце

Рибник

Кошалін

Ольштин

Пьотркув Трибунальський

Кросно.

Найздоровішим містом серед великих міст визнано Познань, а рейтинг такий:

Познань

Варшава

Гданськ

Краків

Люблін

Вроцлав

Лодзь

Щецин

Бидгощ.

Нагадаємо, за даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), середня брутто-заробітна плата в секторі підприємств у березні 2025 року досягла рекордного значення – 9055,92 злотих (95,9 тис.). Ніколи раніше середня зарплата не перевищувала 9000 злотих (95,4 тис. грн).