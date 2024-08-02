Повінь у Північній Кореї. Кім Чен Ин пересів на надувний човен (відео)
Човен із Кім Чен Ином проінспектував затоплений регіон Північної Кореї
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зачепив головою гілку дерева, поки плив на човні затопленим округом Уйджу на кордоні Північної Кореї з КНР. Про це пише Daily Mail. У місті Синийджу близько чотирьох тисяч будинків опинилися під водою після того, як через сильні опади з берегів вийшла річка Амнок.
На кадрах видно, як Кім Чен Ина везуть затопленими сільгоспугіддями на швидкісному катері. Надувне судно пропливає під рядом сосен, і гілки дерев зачіпають голову північнокорейського лідера. Човен невдовзі продовжив рух, потім на ролику видно, як диктатор швидко поправляє волосся, поки човен продовжує плисти.
На кордоні з Китаєм затоплено близько 7,4 тис. акрів сільськогосподарських угідь, багато громадських будівель та дорог. Евакуйовано щонайменше п'ять тисяч людей. У Китаї внаслідок повені загинули щонайменше 30 людей, ще 35 вважаються зниклими безвісти.
Раніше стало відомо, що північнокорейські чиновники шукають за кордоном ліки, які б допомогли диктатору Кім Чен Ину вирішити проблеми зі здоров'ям. Відомо, Кім, який при зрості близько 170 см раніше важив 140 кг, сильно схуд у 2021 році, ймовірно, через зміну дієти. Але нещодавні кадри, опубліковані у державних ЗМІ Північної Кореї, засвідчують, що він знову набрав вагу.
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