Головна Світ Політика
search button user button menu button

Повінь у Північній Кореї. Кім Чен Ин пересів на надувний човен (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Повінь у Північній Кореї. Кім Чен Ин пересів на надувний човен (відео)
У аварії із човном ніхто не постраждав
фото із відкритих джерел

Човен із Кім Чен Ином проінспектував затоплений регіон Північної Кореї

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зачепив головою гілку дерева, поки плив на човні затопленим округом Уйджу на кордоні Північної Кореї з КНР. Про це пише Daily Mail. У місті Синийджу близько чотирьох тисяч будинків опинилися під водою після того, як через сильні опади з берегів вийшла річка Амнок.

На кадрах видно, як Кім Чен Ина везуть затопленими сільгоспугіддями на швидкісному катері. Надувне судно пропливає під рядом сосен, і гілки дерев зачіпають голову північнокорейського лідера. Човен невдовзі продовжив рух, потім на ролику видно, як диктатор швидко поправляє волосся, поки човен продовжує плисти. 

На кордоні з Китаєм затоплено близько 7,4 тис. акрів сільськогосподарських угідь, багато громадських будівель та дорог. Евакуйовано щонайменше п'ять тисяч людей. У Китаї внаслідок повені загинули щонайменше 30 людей, ще 35 вважаються зниклими безвісти.

Раніше стало відомо, що північнокорейські чиновники шукають за кордоном ліки, які б допомогли диктатору Кім Чен Ину вирішити проблеми зі здоров'ям. Відомо, Кім, який при зрості близько 170 см раніше важив 140 кг, сильно схуд у 2021 році, ймовірно, через зміну дієти. Але нещодавні кадри, опубліковані у державних ЗМІ Північної Кореї, засвідчують, що він знову набрав вагу.

Читайте також: Путін осоромився із подарунком Кім Чен Ину: нове розслідування
Теги: річка Кім Чен Ин диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Заборона транзиту російської нафти. Сійярто прокоментував пропозицію Хорватії
Заборона транзиту російської нафти. Сійярто прокоментував пропозицію Хорватії
Повінь у Північній Кореї. Кім Чен Ин пересів на надувний човен (відео)
Повінь у Північній Кореї. Кім Чен Ин пересів на надувний човен (відео)
Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини
Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини
Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім
Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім
ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT
ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT
Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі
Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
36K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
17K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
9568
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
8521
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua