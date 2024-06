Путін осоромився із подарунком Кім Чен Ину: нове розслідування

У лімузині Aurus, який президент РФ подарував лідеру КНДР, були деталі, виготовлені у Південній Кореї. Цю державу Кім назвав «основним ворогом» його країни

Багато деталей у лімузині Aurus, який президент Росії Володимир Путін подарував під час свого візиту до КНДР лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, були імпортними, повідомило у п'ятницю, 28 червня, DW з посиланням на агентство Reuters.

Компанія Aurus Motors, яка виробляє цей автомобіль, використовує деталі на мільйони доларів, що ввозяться з держави, яку Кім назвав «основним ворогом» своєї країни – Південної Кореї. Це вказує на залежність Росії від західних технологій, зазначає Reuters.

У статті вказується, що з 2018 по 2023 роки для складання автомобілів та мотоциклів Aurus, згідно з митними записами, з якими ознайомилося агентство, Росія отримала з-за кордону обладнання та комплектуючі на суму не менше 34 млн доларів. З Південної Кореї було імпортовано кузовні частини автомобілів, датчики, програмовані контролери, вимикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже 15,5 млн. доларів. Деталі надходили також із Китаю, Індії, Туреччини та країн ЄС.

Іноземні поставки для Aurus Motors тривали і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, при цьому з лютого 2022 року було імпортовано обладнання та деталей на суму майже 16 млн дол, з них на 5 млн дол з Південної Кореї. Aurus Motors та її генеральний директор Андрій Панков не відповіли на запити Reuters щодо використання іноземних деталей, у тому числі з Південної Кореї, в автомобілях компанії.

Фірми з Південної Кореї – основні імпортери для Aurus

Компанія Aurus запустила офіційне виробництво у Татарстані у 2021 році. У 2024 році вона планує розпочати додаткове виробництво у Санкт-Петербурзі на колишньому заводі Toyota. У лютому 2024 року Aurus LLC була включена США до списку санкцій.

Південнокорейські фірми були серед найбільших постачальників Aurus, включаючи виробника промислового обладнання Kyungki Industrial Co, виробника кузовних деталей BYT CO LTD і постачальника акумуляторів Enertech International Inc. Устаткування для російського автовиробника постачали також італійський виробник пластикових деталей Industrie Ilpea Spa та гонконзька компанія Rain Electronics

Офіційний представник Kyungki Industrial Co підтвердив, що компанія постачала деталі Aurus LLC і продовжує це робити. Компанія не переймається можливими санкціями, сказав представник, відмовившись надати додаткові деталі. Інші компанії проігнорували запити Reuters.

Aurus Senat, стилізований у стилі ретро на зразок радянського лімузина ЗІЛ, є офіційним президентським автомобілем Росії та використовувався Путіним на його президентських інавгураціях у 2018 та 2024 роках. Усього компанія виробляє чотири моделі автомобілів. Ціни на них починаються від 46,625 млн. руб. У 2023 році, за даними російського аналітичного агентства Autostat, Aurus продав 107 автомобілів у Росії.

Нагадаємо, президент країни-окупанта Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Також повідомлялося, що Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію №2557 «Про роль санкцій у протидії російській агресії проти України», який зокрема містить заклик до повної заборони ввезення в ЄС російського скрапленого природного газу (LNG) та продуктів металургійної промисловості, боротьби з тіньовим нафтовим флотом.

До слова, журналіст кремлівського пулу натякнув на існування другого кортежу Путіна, який необхідний для відволікання уваги від основного. Також у червні Путін почав літати Росією у супроводі винищувачів: як мінімум один літак «Су-30СМ», що летів разом з бортом №1, зняли жителі Якутська. Це був перший підтверджений візуально випадок початку війни, коли борт Путіна під час візиту до російського регіону супроводжують військові літаки. До цього винищувачі супроводжували президента лише за кордоном.