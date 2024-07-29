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Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
Кім офіційно не призначив наступника, який би взяв на себе відповідальність за ядерний арсенал країни у разі, якщо чинний лідер буде недієздатним
фото: з відкритих джерел

У Кіма з 30 років є ознаки високого тиску і діабету

Північнокорейські чиновники шукають за кордоном ліки, які б допомогли диктатору Кім Чен Ину вирішити проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє АР.

Відомо, Кім, який при зрості близько 170 см раніше важив 140 кг, сильно схуд у 2021 році, ймовірно, через зміну дієти. Але нещодавні кадри, опубліковані у державних ЗМІ Північної Кореї, засвідчують, що він знову набрав вагу.

Представники Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS) розповіли на зустрічі з членами парламенту, що 40-річний Кім знову важить близько 140 кг і належить до групи високого ризику певних захворювань.

Як зазначив депутат Лі Сон Кин, за даними NIS, у Кіма з 30 років є ознаки високого тиску і діабету, тож імовірно, що з часом він страждатиме від серцевих захворювань, якщо не дбатиме про здоров'я.

Депутат Пак Сон Вон зауважив, що, на думку розвідки, ожиріння Кіма пов'язане зі зловживанням алкоголем, курінням і стресом. Згідно з даними розвідки, північнокорейські чиновники намагаються знайти за кордоном ліки для свого лідера.

Північна Корея є однією з найбільш закритих країн світу, тож практично неможливо дізнатися точну інформацію про здоров'я Кіма.

Водночас ця тема перебуває у центрі уваги за межами Північної Кореї, оскільки Кім офіційно не призначив наступника, який би взяв на себе відповідальність за ядерний арсенал країни у разі, якщо чинний лідер буде недієздатним.

Національна розвідувальна служба представила доповідь, в якій йдеться про те, що Північна Корея припускає, що дочку Кым Чен Ина готують наступницею диктатора.

Нагадаємо, у 2020 році лідер КНДР Кім Чен Ин переніс операцію на серці. За даними Shukan Genda лідеру КНДР зробили процедуру шунтування серця. 

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея депутат

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