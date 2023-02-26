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Китай може надіслати Росії летальну зброю – ЦРУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай може надіслати Росії летальну зброю – ЦРУ
Директор ЦРУ Білл Бернс
фото: DW

Китайське керівництво активно розглядає таке рішення

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс підтвердив ймовірність того, що Китай надішле летальну допомогу Росії у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв’ю для CBS News. 

«Ми впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання летального обладнання», – сказав Бернс. 

Він підкреслив, що рішення про надання летальної допомоги росії ще не прийняте, і пояснив логіку рішення адміністрації президента США оприлюднити цю інформацію.

Мета адміністрації президента – стримати Китай від прийняття такого рішення. Бернс переконаний, що влада Китаю зараз оцінює наслідки такого кроку, тому дуже важливо попередити Пекін про можливу реакцію США.

«Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте. Також немає доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Ентоні Блінкен (держсекретар США – ред.) і президент (Джо Байден – ред.) чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку», – наголосив Бернс.

Він додав, що надання Сі Цзіньпіном зброї «було б дуже ризикованою та нерозумною ставкою».

До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України.

До слова, Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

Теги: зброя Китай ЦРУ

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