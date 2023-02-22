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Боррель відповів Путіну на заклики не давати Україні зброю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Боррель відповів Путіну на заклики не давати Україні зброю
Боррель розкритикував позицію Володимира Путіна щодо України
фото: https://tass.ru

Боррель назвав «надзвичайно наївними» припущення, що відмова від допомоги Києву допоможе завершити війну в Україні

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель оцінив можливість завершення війни в Україні за умови, якщо союзники відмовляться від військової допомоги Києву, до чого у своїй вчорашній промові закликав  президент РФ Володимир Путін.  Про це він заявив в ефірі іспанської радіостанції Onda Cero.

За словами голови євродипломатії, «надзвичайно наївно» думати, що припинення постачання західної зброї українській стороні сприятиме початку мирних переговорів. Він також підкреслив, що допомогу, яку надає Києву, не можна розцінювати як небажання ЄС знайти спосіб врегулювання ситуації.

Військова допомога Україні має вирішальне значення для оборони країни. Щодо «пацифістських» позицій, які захищають призупинення поставок зброї Україні та ставку на переговори з Росією про припинення війни –  представник ЄС запевняє, що «якщо військова допомога Україні буде припинена, Росія буде продовжувати нападати, а Україна не зможе захиститися».

Боррель вважає переконання, що в разі припинення військової допомоги війну вважатимуть «величезною наївністю» і наполягає на тому, що для Європейського Союзу та його союзників «не виключно озброїти Україну пошуком рішень для припинення війни». Таким чином, він заохочує тих, хто має рішення, викласти їх на стіл, щоб Росія та Україна мали можливість досягнення згоди.

Москва, зі свого боку, оголосила, що й надалі дотримуватиметься максимальних обмежень ядерної зброї, але призупинення цього договору «є ще одним знаком недовіри» до Путіна, стверджує Боррель.

Він також прокоментував, що під час Мюнхенської конференції з безпеки, що відбулася минулих вихідних, мав можливість зустрітися з новим державним радником Китаю у закордонних справах, щоб обговорити роль Китаю у війні в Україні. Під час їхньої зустрічі китайський дипломат категорично запевнив його, що «Китай не постачав і не постачатиме зброї Росії», оскільки його зовнішня політика базується на тому, щоб не озброювати країни, які перебувають у конфлікті, включаючи Росію, з якою їх пов’язує безмежна дружба.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва. Представник ЄС заявив, що не знає, чи візит Байдена матиме конкретні результати, але точно підвищить залученість США.

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Теги: переговори президент Україна політика путін Китай росія

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