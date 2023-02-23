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США можуть оприлюднити розвіддані про готовність Китаю надати РФ зброю – WSJ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США можуть оприлюднити розвіддані про готовність Китаю надати РФ зброю – WSJ
Сі Цзіньпін та Володимир Путін
фото: Kommersant

Досі Китай допомагав Росії переважно закупівлями нафти, але зараз, за розвідданими, китайське керівництво думає про новий підхід

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб в адміністрації США.

Досі Китай поводився обережно і підтримував Росію переважно закупівлями її нафти, але зараз, за даними співрозмовників газети, китайське керівництво думає, чи не відмовитися від цього підходу. Рішення в Пекіні поки що, за оцінкою розвідок, не ухвалено.

«Дискусії щодо публічного оприлюднення відбуваються напередодні п’ятничного засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого річниці вторгнення Росії в Україну», – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що американська сторона вже кілька разів зверталася в закритому режимі до Китаю щодо цього питання та узгоджувала свою позицію з союзниками по НАТО.

Також вказується, що кілька високопоставлених представників країн Заходу, у тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі передали офіційне попередження представнику китайського уряду Вану Ї під час зустрічей у Мюнхені цими вихідними.

Нагадаємо, що Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні.

Повідомлялося, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР  Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України

До слова, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання».

Теги: Китай США росія зброя

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