Дрони продадуть Росії? Китай відреагував на інформацію ЗМІ

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь: «Китай не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам»

Китай не збирається продавати Росії дрони-камікадзе для війни проти України. Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише CNN.

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«Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам», – заявив на щоденному брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Веньбінь зауважив, що останнім часом з'явилось багато дезінформації щодо китайської сторони й її треба остерігатись.

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До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні.

Тим часом, Сполучені Штати Америки відреагували на так званий «мирний план» Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна.