Байден попередив, що чекає на Китай, якщо той надасть зброю Росії

США досі не бачили, щоб Китай передавав РФ летальну допомогу, але якщо це станеться – відповідь неодмінно буде

Сполучені Штати Америки пообіцяли санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме РФ летальну зброю для війни проти України. Про це повідомив очільник Білого дому Джо Байден в інтерв’ю для телеканалу ABC News.

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«Я мав дуже відверту розмову із Сі Цзіньпіном щодо цього питання. І я зауважив йому: це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні», – заявив він.

Байден зауважив, що нагадав главі Китаю, як сотні приватних компаній залишили російський ринок – від McDonald’s до Exxon, і так у всіх сферах.

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«Я сказав: якщо ви втягнетеся в таку ж жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі ж наслідки», – наголосив він.

Водночас президент зазначив, що США досі не бачили, щоб Китай передавав РФ летальну допомогу.

У відповідь на запитання, чи означатиме це «червону лінію», якщо Китай передасть Росії зброю, Байден закцентував: «Ми накладемо суворі санкції на кожного, хто це зробить».

До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

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Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України.

До слова, Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні.