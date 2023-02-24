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Китай може почати поставки Росії дронів-камікадзе – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай може почати поставки Росії дронів-камікадзе – ЗМІ
фото: Unsplash

Припускається, що конструкція безпілотника може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136

Росія веде переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними джерел, Bingo погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед поставкою їх міноборони Росії до квітня 2023 року.

Військові експерти стверджують, що дрон здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Припускається, що конструкція безпілотного літального апарату може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136.

Також зазначається, що Bingo планує надати Росії компоненти та інформацію, щоб РФ могла самостійно виробляти приблизно 100 дронів на місяць.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України.

До слова, Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні.

Крім того, вчора, 23 лютого, Китай озвучив свою формулу миру в Україні.  

Теги: Китай росія зброя

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