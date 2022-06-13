Китай назвав тих, хто зможе покласти край війні в Україні
Китай не має наміру розривати «партнерством» із Росією
Міністр оборони Китаю Вей Фенхе вважає, що переговори між НАТО та Росією зможуть покласти край війні в Україні. Про це він заявив, виступаючи на щорічній конференції «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі в неділю, повідомляє Укрінформ.
На переконання китайського міністра, США і НАТО мають провести переговори з РФ, «щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню».
Водночас Вей Фенхе наголосив, що Китай не має ніякого пакту з Росією. «Це партнерство, а не союз, – сказав він. – Відносини з Росією й далі розвиватимуться».
З його словами, Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.
Водночас більшість промови міністра стосувалася відносин Китаю і США. «Ми просимо американську сторону припинити очорняти та стримувати Китай. Припинити втручатися у внутрішні справи Китаю. Двосторонні відносини не можуть покращитися, поки американська сторона не зробить цього», – заявив він, критикуючи політику Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, Фенхе заявив, що Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України.
Раніше Китай попередив світ про нову війну.
Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією.