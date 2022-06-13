Китай назвав тих, хто зможе покласти край війні в Україні

Китайський міністр оборони Вей Фенхе запевняє, що Пекін не давав Росії зброю

Китайський міністр оборони Вей Фенхе запевняє, що Пекін не давав Росії зброю

Китай не має наміру розривати «партнерством» із Росією

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе вважає, що переговори між НАТО та Росією зможуть покласти край війні в Україні. Про це він заявив, виступаючи на щорічній конференції «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі в неділю, повідомляє Укрінформ.

На переконання китайського міністра, США і НАТО мають провести переговори з РФ, «щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню».

Водночас Вей Фенхе наголосив, що Китай не має ніякого пакту з Росією. «Це партнерство, а не союз, – сказав він. – Відносини з Росією й далі розвиватимуться».

З його словами, Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

Водночас більшість промови міністра стосувалася відносин Китаю і США. «Ми просимо американську сторону припинити очорняти та стримувати Китай. Припинити втручатися у внутрішні справи Китаю. Двосторонні відносини не можуть покращитися, поки американська сторона не зробить цього», – заявив він, критикуючи політику Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, Фенхе заявив, що Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України.

Раніше Китай попередив світ про нову війну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією.

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