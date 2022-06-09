Північна Корея за 10 років. Прессекретар Путіна розповів про нову стратегію Росії

Дмитро Пєсков каже, що Росія за 10 років має повністю закритися від світу, і пропонує зробити те саме США й Китаю

Росія планує перетворитися на технологічний «острів»

Дмитро Пєсков заявив, що з 2020 року глобальний світовий порядок зник, тому Росія хоче за десять років повністю закритися від світу. Про це речник президента Росії написав у статті для видання РБК.

За словами Пєскова, зараз у світі існують чотири нові сценарії розвитку, і найприйнятнішим для Росії є варіант із перетворенням на технологічний «острів».

Ця модель означає, що уся їжа, ліки та інші товари, потрібні для функціонування Росії та життя її громадян, будуть вироблятися тільки на території РФ. Також Пєсков заявив про «технологічний суверенітет», коли Росія сама зможе розпоряджатися доступом до різних онлайн-ресурсів, зокрема, «вимикати месенджери» за власним бажанням, а не рішенням власників, які перебувають у іншій країні світу чи на іншому континенті.

Речник Путіна проголосив ключове завдання для Росії на найближчі десять років – «будувати свій «острів», на якому ми головні, ми дорослі, ми ухвалюємо рішення, ми за них відповідаємо». Пєсков також заявив, що подібна модель розвитку може бути використана й іншими великими країнами – США, Китаєм, можливо, Індією.

За зразок прессекретар президента Росії пропонує взяти радянський період історії країни-агресора. Визнаючи, що «розмір ринку (в Росії – ред.) надто малий, щоб бути мотивованим розвивати усе своє», бо це «буде гірше, дорожче і довше», Пєсков нагадав, що «я особисто народився і виріс у Радянському Союзі, який любив вирішувати неможливі проблеми» (забувши додати, що навіть в СРСР не уся необхідна продукція вироблялася на власній території, а продукти харчування, зокрема, зерно, Радянський Союз регулярно купував за кордоном – ред.).

Тож, запевнив речник Володимира Путіна, Росія за кілька років має змінити систему державних пріоритетів – і це, мовляв, забезпечить цьому «острову» стабільність.

Нагадаємо, що ще у березні поточного року Росія планувала від’єднатися від світової інтернет-мережі.