Китай відповів, чи давав зброю РФ

Пекін не допомагав Росії у війні проти України – міністр оборони

Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є «партнерством, а не союзом». Про це на щорічній конференції з безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе, повідомляє Washington Post.

«Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки», – сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та РФ.

За словами міністра, китайсько-російські відносини є «партнерством, а не союзом».

«Воно не спрямоване проти будь-якої третьої країни», – сказав Вей, додавши водночас, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.

Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.

Як повідомлялося раніше, Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій – The Washington Post.

Нагадаємо, Китай попередив світ про нову війну.

Нещодавно Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією.

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