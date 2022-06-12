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    Політика

    Китай відповів, чи давав зброю РФ

    Влада Китаю вважає, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту - Китай відповів, чи давав зброю РФ
    Влада Китаю вважає, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту
    фото: EPA

    Пекін не допомагав Росії у війні проти України – міністр оборони

    Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є «партнерством, а не союзом». Про це на щорічній конференції з безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе, повідомляє Washington Post.

    «Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки», – сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та РФ.

    За словами міністра, китайсько-російські відносини є «партнерством, а не союзом».

    «Воно не спрямоване проти будь-якої третьої країни», – сказав Вей, додавши водночас, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.

    Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.

    Як повідомлялося раніше, Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій – The Washington Post.

    Нагадаємо, Китай попередив світ про нову війну.

    Нещодавно Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією.

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    Теги: росія окупанти міністр санкції війна Китай Україна влада окупація #stoprussia
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    Китай відповів, чи давав зброю РФ