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Південна Корея запропонувала військові переговори союзнику Росії за участю США

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Південна Корея запропонувала військові переговори союзнику Росії за участю США
Ініціатива пролунала після вибуху мін в демілітаризованій зоні
фото: Reuters

Сеул прагне уточнити розташування сухопутного кордону з Пхеньяном і відновити військові канали зв’язку

Південна Корея запропонувала Північній Кореї провести військові переговори за участю США, щоб уточнити розташування кордону між країнами та зменшити ризик випадкових збройних зіткнень. Пропозиція пролунала після вибуху мін у демілітаризованій зоні, внаслідок якого постраждали південнокорейські військові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Associated Press.

Заступник міністра оборони Південної Кореї з питань оборонної політики Кім Хон Чхоль 23 жовтня заявив, що Сеул офіційно пропонує Пхеньяну провести переговори між військовими двох країн.

За його словами, сторони мають спільно визначити точне розташування сухопутної військової демаркаційної лінії, обговорити відновлення каналів військового зв’язку та заходи для запобігання випадковим зіткненням у прикордонних районах.

Південна Корея також допускає тристоронні переговори за участю Командування ООН, яке очолюють США. Конкретні дати й місце зустрічі можуть узгодити через Пханмунджом – населений пункт у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.

«Міністерство національної оборони офіційно пропонує владі Північної Кореї провести військові переговори між Півднем і Північчю», – заявив Кім Хон Чхоль.

Ініціатива пролунала після вибуху мін 21 вересня в демілітаризованій зоні, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських військових, двоє з них дістали серйозні поранення. За висновками військових Південної Кореї, міни були закладені північнокорейськими військами на південь від демаркаційної лінії. Пхеньян відкинув ці звинувачення.

Сеул також заявляє, що північнокорейські військові перетинали демаркаційну лінію під час будівництва тактичних доріг, встановлення огорож і мінування території поблизу кордону. Через це між сторонами виникають суперечки щодо точного проходження межі.

Південна Корея вже пропонувала провести військові переговори в листопаді минулого року, однак Північна Корея не відповіла на цю ініціативу.

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Теги: переговори США Північна Корея Південна Корея

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