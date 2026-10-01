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У Воронезькій області розбився російський військовий вертоліт

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Воронезькій області розбився російський військовий вертоліт
Військовий вертоліт російських збройних сил
Фото: ілюстративне, з відкритих джерел

Російські Telegram-канали повідомляють про загибель трьох членів екіпажу

У Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт. За попередніми даними, загинули троє членів екіпажу. Про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали, повідомляє «Главком».

Інформація про авіакатастрофу з’явилася у російському інформаційному просторі 1 жовтня. Повідомляється, що військовий вертоліт зазнав аварії на території Воронезької області, а всі троє людей, які перебували на борту, загинули.

Інші подробиці наразі залишаються невідомими. Російські джерела не уточнюють модель вертольота, точне місце падіння та обставини, за яких повітряне судно зазнало аварії.

Також немає підтвердженої інформації про причину падіння. Не встановлено, чи була аварія пов’язана з технічною несправністю, помилкою екіпажу або іншими обставинами. Даних про можливий вплив бойових дій чи роботу російської протиповітряної оборони у повідомленнях, які з’явилися першими, немає.

На момент публікації офіційного повідомлення російського Міністерства оборони або місцевої влади, яке б підтверджувало всі деталі аварії, у доступних джерелах не виявлено. Інформація про загибель трьох членів екіпажу потребує подальшого уточнення.

Що відомо про схожі аварії

Російські військові вертольоти розбивалися й раніше:

  • у березні 2025 року в Ленінградській області розбився Мі-28 у Волосовському районі під час планового навчально-тренувального польоту, а міністерство оборони Росії повідомило про загибель екіпажу;
  • у липні 2024 року в Калузькій області зазнав аварії Мі-28: за даними російського відомства, вертоліт упав біля села Кленки під час планового польоту, весь екіпаж загинув, а попередньою причиною назвали технічну несправність;
  • у червні 2023 року під час заколоту вагнерівців поблизу Воронежа збили вертоліт Ка-52, екіпаж загинув. Тоді речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про знищення семи одиниць російської авіації: одного літака, двох бойових і чотирьох транспортних вертольотів Мі-8.

Воронезька область у новинах про військові об'єкти

Регіон уже фігурував у повідомленнях про військову інфраструктуру. У серпні 2025 року супутникові знімки показали наслідки удару по аеродрому «Балтімор» поблизу Воронежа. Уражено два радари зенітно-ракетного комплексу С-300ПМ2, ймовірно, пошкоджено й два літаки Су-24.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Амурській області розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-95. Літак упав через кілька хвилин після зльоту поблизу села Красноярово: шестеро з семи членів екіпажу загинули, ще одного військового госпіталізували.

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Теги: росія авіакатастрофа вертоліт військові аварія

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