Зеленський розповів, чим США погрожували Україні

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не готова відмовлятися від ударів по об’єктах РФ, поки Москва продовжує атаки на енергетику

Вашингтон міг припинити передавати Києву розвіддані та обмежити доступ до зброї через удари по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові отримували попередження про можливе припинення обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння через далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіо NPR, пише «Главком».

За словами Зеленського, українські генерали доповіли йому про попередження щодо можливого обмеження американської підтримки, якщо Україна не припинить атаки на російські НПЗ. Президент наголосив, що такі удари є частиною української стратегії послаблення військового потенціалу Росії.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що Україна не готова відмовлятися від ударів по російських об’єктах, поки Москва продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. «Путін не реагує на дипломатію, він розуміє силу», – заявив президент в інтерв’ю NPR.

Трамп запевнив, що США продовжують передавати розвіддані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і надалі ділиться розвідувальною інформацією з Україною та прагне завершення війни. Водночас Білий дім не надав NPR окремого коментаря щодо слів Зеленського про попередження стосовно можливого припинення розвідувальної підтримки.

Зеленський розкритикував послаблення санкцій проти Росії

В інтерв’ю Зеленський також висловився проти рішення адміністрації Трампа тимчасово послабити санкційні обмеження щодо російського дизельного пального. На його думку, це не допоможе суттєво знизити ціни на пальне у США, натомість дозволить Росії отримати додаткові кошти для продовження війни.

Президент пов’язав подорожчання енергоносіїв із війною навколо Ірану та блокуванням Ормузької протоки – важливого маршруту транспортування нафти й нафтопродуктів.

Зеленський також заявив, що Україна готова утримуватися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія припинить атакувати українські енергетичні об’єкти. За його словами, про ініціативу щодо такого перемир’я він дізнався із соціальних мереж, а російські удари по Україні продовжилися.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що українська сторона передала представникам США пропозиції щодо проведення нових переговорів.