Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, чим США погрожували Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, чим США погрожували Україні
Зеленський дав зрозуміти, що Україна не готова відмовлятися від ударів по об’єктах РФ, поки Москва продовжує атаки на енергетику
фото: Офіс президента України

Вашингтон міг припинити передавати Києву розвіддані та обмежити доступ до зброї через удари по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові отримували попередження про можливе припинення обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння через далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіо NPR, пише «Главком».

За словами Зеленського, українські генерали доповіли йому про попередження щодо можливого обмеження американської підтримки, якщо Україна не припинить атаки на російські НПЗ. Президент наголосив, що такі удари є частиною української стратегії послаблення військового потенціалу Росії.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що Україна не готова відмовлятися від ударів по російських об’єктах, поки Москва продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. «Путін не реагує на дипломатію, він розуміє силу», – заявив президент в інтерв’ю NPR.

Трамп запевнив, що США продовжують передавати розвіддані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і надалі ділиться розвідувальною інформацією з Україною та прагне завершення війни. Водночас Білий дім не надав NPR окремого коментаря щодо слів Зеленського про попередження стосовно можливого припинення розвідувальної підтримки.

Зеленський розкритикував послаблення санкцій проти Росії

В інтерв’ю Зеленський також висловився проти рішення адміністрації Трампа тимчасово послабити санкційні обмеження щодо російського дизельного пального. На його думку, це не допоможе суттєво знизити ціни на пальне у США, натомість дозволить Росії отримати додаткові кошти для продовження війни.

Президент пов’язав подорожчання енергоносіїв із війною навколо Ірану та блокуванням Ормузької протоки – важливого маршруту транспортування нафти й нафтопродуктів.

Зеленський також заявив, що Україна готова утримуватися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія припинить атакувати українські енергетичні об’єкти. За його словами, про ініціативу щодо такого перемир’я він дізнався із соціальних мереж, а російські удари по Україні продовжилися.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що українська сторона передала представникам США пропозиції щодо проведення нових переговорів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський США Дональд Трамп переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакували енергетичні об'єкти у Києві
Після дозволів на продаж нафти РФ палає Київ – Зеленський назвав реальну ціну поступок агресору
10 жовтня, 15:38
Нафтобаза «Володарська» спалахнула під Москвою
Дрони атакували Московську область. Спалахнула одна з найбільших нафтобаз
6 жовтня, 07:43
Посольство ФРН: «Ми залишаємося у Києві»
Німецькі дипломати відмовилися залишати Київ після погроз Росії
5 жовтня, 06:32
Радіолокаційні системи не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в повітряний простір країни
У Румунії біля кордону впав невідомий об’єкт: спалахнула пожежа
2 жовтня, 09:28
Далекобійні удари ЗСУ по нафтобазам окупантів суттєво вплинули на економічну ситуацію в країні-агресорі
Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
1 жовтня, 08:56
Безпілотник пошкодив технологічні установки заводу, після чого його роботу було зупинено
Атака дронів ЗСУ зупинила один із найбільших НПЗ Росії – Reuters
25 вересня, 20:54
За даними слідства, двоє людей могли кинути із автомобіля запальні суміші на будівельний майданчик
Слідчі підозрюють ГРУ у диверсії в Мюнхені: з’явилися деталі
25 вересня, 19:30
Зеленський хоче залучити Китай до переговорів з РФ
Зеленський закликав Трампа залучити Сі Цзіньпіна до переговорів
22 вересня, 22:35
Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня
Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня
21 вересня, 21:22

Політика

Зеленський розповів, чим США погрожували Україні
Зеленський розповів, чим США погрожували Україні
У Болгарії підпалили 11 з 17 антен Starlink на секретному об’єкті – депутат
У Болгарії підпалили 11 з 17 антен Starlink на секретному об’єкті – депутат
Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
Британія оголосила про нові ракети для України та підготовку санкцій проти РФ
Британія оголосила про нові ракети для України та підготовку санкцій проти РФ
Атака дронів на Москву знову спричинила масові затримки авіарейсів
Атака дронів на Москву знову спричинила масові затримки авіарейсів
Ворог атакував Київ балістикою вдруге за ніч
Ворог атакував Київ балістикою вдруге за ніч

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
272K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
12 жовтня, 14:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua