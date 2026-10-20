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Північна Корея показала Кім Чен Ина після чуток про крововилив у мозок, але є нюанс

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Північна Корея показала Кім Чен Ина після чуток про крововилив у мозок, але є нюанс
Кім Чен Ин на виставці одягу та взуття у Пхеньяні
фото: Центральне телеграфне агентство Кореї

Кім Чен Ин разом із донькою нібито відвідав виставку в Пхеньяні, однак невідомо, коли саме були зроблені фотографії

Північна Корея оприлюднила фотографії свого лідера Кім Чен Ина на тлі повідомлень про нібито серйозні проблеми з його здоров'ям. Раніше в медіа поширилися чутки, що очільник КНДР міг перенести крововилив у мозок та бути вивезеним із країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) та New York Post.

За повідомленням ЦТАК, 19 жовтня Кім Чен Ин відвідав виставку одягу та взуття у Пхеньяні. На оприлюднених світлинах північнокорейський лідер оглядає представлені товари та спілкується з працівниками.

Втім, як звернуло увагу видання New York Post, достеменно невідомо, коли саме були зроблені фотографії, опубліковані північнокорейським державним агентством.

Кім Чен Ин оглядає жіночий одяг на виставці у Пхеньяні
Кім Чен Ин оглядає жіночий одяг на виставці у Пхеньяні
фото: Центральне телеграфне агентство Кореї
Кім Чен Ин розглядає дитяче взуття на виставці у Пхеньяні
Кім Чен Ин розглядає дитяче взуття на виставці у Пхеньяні
фото: Центральне телеграфне агентство Кореї

Публікація з'явилася після повідомлень британського таблоїда The Sun, який із посиланням на дописи в соціальних мережах написав про ймовірне різке погіршення здоров'я Кім Чен Ина. Зокрема, поширювалися твердження, що лідер КНДР нібито переніс крововилив у мозок, після чого його було вивезено за межі країни. 

Джерелом чуток став китайський дисидент Ваньцзюнь Сє, який проживає у США. Спочатку він заявив, що Кім Чен Ин нібито помер, а Китай відправив до Пхеньяна 9 тис. військових через побоювання політичної кризи. Згодом дисидент стверджував, що диктатор переніс тяжкий крововилив у мозок, впав у кому та був перевезений до Пекіна, де лікарі нібито не змогли врятувати його життя. Водночас жодних доказів на підтвердження цих заяв оприлюднено не було.

Нагадаємо, у 2020 році вже поширювалися чутки про смерть Кім Чен Ина. Тоді колишній північнокорейський перебіжчик, депутат парламенту Південної Кореї Чжі Сон Хо заявив, що на 99% упевнений у смерті диктатора після операції на серці. Однак згодом Кім Чен Ин з'явився на публіці, спростувавши ці припущення. 

Нагадаємо, на початку жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Кім Чен Ин має надмірну вагу та перебуває у групі високого ризику серцево-судинних захворювань. За оцінками розвідників, вага північнокорейського диктатора перевищує 140 кг. Водночас жодних ознак погіршення його здоров'я тоді не виявили.

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Теги: Північна Корея диктатор Кім Чен Ин

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