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Росія отримала пальне через порти Південної Кореї – The Guardian

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія отримала пальне через порти Південної Кореї – The Guardian
Пальне для Росії виявили в портах Південної Кореї
фото: cfts.org.ua

Танкери перевозили десятки тисяч тонн нафтопродуктів до РФ, хоча деякі з них вказували зовсім інші країни призначення

Понад 176 тис. тонн нафтопродуктів, переважно дизельного пального, було завантажено в портах Південної Кореї на танкери, які згодом вирушили до Росії. Частина суден перебувала під західними санкціями, а деякі спочатку заявляли про намір прямувати до інших країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування The Guardian.

Журналісти проаналізували портові документи та дані відстеження суден і встановили, що протягом липня та серпня 2026 року сім танкерів здійснили 14 рейсів із південнокорейських портів до російського Далекого Сходу.

Загальний обсяг завантажених нафтопродуктів перевищив 176 тис. тонн. Водночас походження пального та компанії, які ним володіли або здійснювали продаж, залишаються невідомими.

Особливу увагу журналістів привернули три танкери, які перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу. Один із них отримав близько 26 тис. тонн пального під час перевалки з одного судна на інше поблизу південнокорейського порту Йосу.

При цьому три підсанкційні танкери повідомили владі Південної Кореї, що прямують до Японії або Сінгапуру. Однак згодом судна прибули до російського Владивостока.

Схожу ситуацію зафіксували з російським танкером Aram Khachaturian, який не перебуває під західними санкціями. У липні та серпні він тричі завантажувався в порту Ульсан. Кожного разу судно вказувало пункт призначення за межами Росії, проте зрештою прямувало саме до РФ.

Нагадаємо, що адміністрація президента Південної Кореї 7 жовтня відкинула ці зауваження, назвавши їх такими, що не відповідають фактам, і закликала українську сторону утриматися від публічних заяв, які можуть зашкодити міжнародній репутації Сеула.

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Теги: Південна Корея росія пальне

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