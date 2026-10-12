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Канцлер Німеччини назвав єдиний шлях до переговорів із Путіним

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Канцлер Німеччини назвав єдиний шлях до переговорів із Путіним
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до нових заходів проти РФ після угоди Трампа
скриншот з відео

На тлі домовленостей Вашингтона з Москвою Фрідріх Мерц виступив із протилежною пропозицією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія погодиться на серйозні переговори щодо завершення війни проти України лише під тиском Заходу. На його переконання, для цього необхідно не лише зберігати чинні санкції проти Москви, а й посилювати їх. Водночас він розкритикував домовленість між США та Росією щодо експорту російського дизельного пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Мерц наголосив, що економічний тиск залишається необхідним інструментом впливу на російське керівництво. На думку канцлера, без додаткових обмежень Москва не матиме достатніх стимулів для серйозного обговорення припинення бойових дій. «Росія почне вести серйозні переговори лише під тиском, і саме тому ми зберігаємо наші санкції проти Росії», – заявив канцлер.

Мерц зазначив, що Німеччина взяла до відома відповідне рішення Вашингтона, однак не вважає його прийнятним для європейських країн. «Ми беремо до відома угоду між Сполученими Штатами та Росією щодо експорту дизельного палива. Для Німеччини та Європи таке рішення є неприйнятним», – наголосив він.

Якщо американська адміністрація погодилася на домовленість щодо російського дизельного пального, то німецький уряд наполягає на необхідності збереження санкцій. При цьому Мерц не повідомив про конкретні кроки Німеччини у відповідь на рішення Сполучених Штатів.

Ще однією причиною для посилення санкційного тиску Мерц назвав російські удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Канцлер наголосив, що продовження таких атак свідчить про необхідність жорсткішої реакції з боку західних держав.

«З огляду на безжальні атаки Москви на цивільну енергетичну інфраструктуру України ми мусимо навіть посилити ці санкції», – заявив Мерц.

На його переконання, обмеження проти Росії повинні залишатися чинними доти, доки Москва не продемонструє готовності до серйозного переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до взаємного енергетичного припинення вогню з Росією.

За словами глави держави, Україна підтримала відповідну ініціативу президента США Дональда Трампа, однак російська сторона не продемонструвала виконання озвучених умов.

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Теги: Німеччина Фрідріх Мерц переговори США росія дизельне пальне

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