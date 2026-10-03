Північна Корея здійснила новий запуск ракет у бік Японського моря

Токіо вважає, що це була балістична ракета, яка впала в море за межами його виключної економічної зони

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР випустила невстановлений об’єкт у бік моря біля свого східного узбережжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Запуск стався вранці в суботу, 3 жовтня. У заяві південнокорейських військових не названо ні типу об’єкта, ні місця старту, а дальність і висота польоту не уточнюються.

За даними Японії, міністерство оборони в Токіо зафіксувало пуск щонайменше однієї ракети. За його словами, вона впала в море за кілька хвилин, поза межами японської виключної економічної зони. The Japan Times називає її очевидною балістичною ракетою.

Запуск відбувся наступного дня після заяви Кім Йо Чжон, сестри лідера КНДР. Вона відкинула вимогу Сеула вибачитися за вибух міни в демілітаризованій зоні. Пхеньян називає звинувачення безпідставними, а Кім Йо Чжон стверджує, що мін на кордоні нібито навмисно не встановлювали.

Що передувало запуску

21 вересня в західній частині демілітаризованої зони стався вибух міни: постраждали троє південнокорейських військових, двоє з них тяжко. Вибухи сталися, коли військові прокладали новий патрульний маршрут. Південна Корея та Командування ООН дійшли висновку, що це міни КНДР, і Командування назвало інцидент порушенням перемир’я 1953 року.

Кім Йо Чжон назвала ці висновки змовницьким фарсом і пригрозила миттєвою відплатою, якщо південнокорейські військові відкриють вогонь по північнокорейських солдатах, які укріплюють кордон. Reuters нагадує, що в останні роки КНДР різко посилила ворожу риторику, відмовилася від об’єднання як національної мети та називає Південну Корею «головним ворогом».

Серія пусків у вересні

12 вересня, на другий день після завершення тристоронніх навчань Freedom Edge США, Південної Кореї та Японії, КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності, які пролетіли близько 250 км. Це був перший її запуск за 23 дні. Пхеньян назвав його частиною «спільних навчань з вогневого удару» за участі п’яти армійських підрозділів. У межах навчань випробували ударні безпілотники, тактичні крилаті й балістичні ракети та великокаліберні реактивні системи залпового вогню.

20 вересня з району Вонсана за три години випустили дві ракети малої дальності. Першу південнокорейські військові зафіксували близько 15:00, вона пролетіла приблизно 450 км, а другу – близько 17:50, понад 600 км. Згодом Пхеньян назвав ці ракети гіперзвуковими, а Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням.

Далі, 23 вересня, держмедіа КНДР повідомили про випробування модернізованої 240-мм реактивної системи залпового вогню з керованими боєприпасами. Заявлена дальність – до 100 км у траєкторному польоті та 115 км у режимі комбінованого планування.

За даними The Wall Street Journal, Пхеньян відпрацьовує тактику масованих комбінованих ударів, схожу на російську, – одночасне застосування дронів, ракет і артилерії проти однієї цілі. Видання пов’язує це з поглибленням військової співпраці КНДР і Росії.

Нагадаємо, 30 вересня «Главком» писав, що КНДР пригрозила Південній Кореї «ціною» за звинувачення у причетності до вибуху в демілітаризованій зоні. Пхеньян заперечив відповідальність за інцидент, а Кім Йо Чен заявила про можливі заходи у відповідь у разі відкриття вогню.