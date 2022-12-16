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Колишній прем'єр Росії спрогнозував, коли Путін подасть у відставку

Юрій Лящук
glavcom.ua
Колишній прем'єр Росії спрогнозував, коли Путін подасть у відставку
Путін може залишити свою посаду ще до завершення президентського терміну
фото з відкритих джерел

На думку Касьянова, Путін зможе утримувати президентське крісло максимум до березеня 2024 року

Колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов вважає, що політичний вплив президента Російської Федерації Володимира Путіна суттєво зменшився. На його думку, через це російський диктатор неодмінно втратить владу протягом щонайбільше наступних півтора року. Про це розповів Касьянов в інтервʼю BILD, пише «УНІАН».

Путін зможе утримувати президентське крісло максимум до березеня 2024 року, коли в РФ відбудуться вибори.  Проте є й інший варіант, коли Путін складе повноваження вже за пів року. 

За словами ексочільника уряду Росії, Путін може залишити свою посаду ще до завершення президентського терміну. Це може статися, якщо Росія зазнає поразки у війні проти України. Тоді його посаду займатиме прем’єр-міністр РФ, який за законом буде зобов’язаний провести позачергові президентських вибори протягом трьох місяців. Водночас Касьянов переконаний, що в такому разі Путін заздалегідь призначить на посаду премʼєра «потрібну» людину.

Інший варіант – автоматичний відхід Путіна від влади після завершення його президентського терміну в 2024 році. Експремʼєр вважає, що це обов’язково станеться, тому що чинний режим в РФ уже руйнується зсередини. В перспективі він не буде життєздатним. 

«Ця ситуація неминуча. Режим розповзається, вже розпливається. Люди мріють – вся вертикаль, особливо московська, федеральна вертикаль – вони мріють про те, щоб якнайшвидше це все розповзлося, і вони розбіглися по кутах, сховалися від можливої відплати кожному з них. Тому доля режиму вирішена наперед – це питання часу: це буде через півроку, через рік чи через півтора», – сказав Касьянов.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не проводитиме цього року щорічної традиційної пресконференції.

Додамо, що з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила щороку в грудні.

Раніше повідомлялося, що Путін може скасувати традиційну пресконференцію на тлі поразки у Херсоні.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

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Теги: відставка росія путін

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