Кожен третій російський дипломат у Молдові був пов'язаний із ФСБ: розслідування

З 2014 року у Молдову в'їжджало від двох до чотирьох ФСБ-шників під дипломатичним прикриттям

Журналісти з’ясували, що кожний третій із російських дипломатів, які прибували до Молдови з 2014 року, мав зв’язки із російськими спецслужбами. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів головний редактор Rise.md, автор розслідування «Куратори Молдови з ФСБ» Володимир Тхорік.

«У нашому розслідуванні «Куратори Молдови з ФСБ» є окремий аспект, присвячений російським дипломатам, які в'їжджають до Молдови. Навіть ми з нашими скромними ресурсами змогли з'ясувати, що кожен третій російський дипломат був пов'язаним із російськими спецслужбами: хтось із ними працював, хтось жив у підвідомчому будинку, у якому селять представників спецслужб, хтось був співробітником військової частини. Тобто це люди, які використовували дипломатичне прикриття, аби безперешкодно в'їхати у Молдову. Якщо ми зуміли довести, що кожний третій з 24 осіб був пов'язаний із ФСБ, то уявіть собі, скільки їх насправді може бути», – зазначив він.

Молдовський журналіст пояснив, що йдеться про 24 російських дипломатів, яких розслідувачі ідентифікували під час перетину кордону Молдови.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого ми мали певний доступ до джерел на молдовському кордоні. Ми проаналізували паспорти і списки людей, які в'їжджали у країну. Їхні паспорти, як і в історії з Петровим і Бошировим (співробітники ГРУ, які отруїли у Великій Британії Сергія Скрипаля та його доньку у 2019 році, – «Главком»), наче від «однієї мами». У цих паспортах номери серій йдуть підряд. Ми проаналізували паспорти дипломатів, які засвітилися на молдавському кордоні, і виявили, що кожен третій був пов'язаний із ФСБ», – сказав журналіст, уточнивши, що йдеться про дані з 2014 року.

Володимир Тхорік зазначив, що щороку, з 2014 року, у Молдову могло в'їжджати від двох до чотирьох ФСБ-шників під дипломатичним прикриттям. За даними журналіста, представники російських спецслужб, які прикриваються дипломатичним статусом, приїжджають, як правило, наприкінці літа – початку осені і їдуть через рік.

«Ці люди їздять у Придністров'я і спільно з місцевими придністровськими спецслужбами організовують різні нелегальні операції. Ми якраз опублікували фотографію, на якій куратор придністровського відділу ФСБ Іван Король стоїть разом із заступником міністра МДБ Придністров'я з оперативної роботи Валерієм Суходольським. Він, до речі, пов'язаний з генерал-лейтенантом так званого Придністровського КДБ Анюфєєвим, який поїхав очолювати у «ДНР» силовий блок, якраз тоді, коли збили Боїнг MH17. Саме Антюфєєв на той час очолював силовий блок «ДНР» і був «віцепрем'єр-міністром», – сказав Тхорік.

Розслідувач зауважив, що одні й ті самі люди з російських спецслужб працюють у Молдові та Україні

«ФСБ-шники, які працюють у Придністров'ї, задіяні також на півдні та сході України. Тому, це проблема не тільки Молдови, а й України», – зазначив він.

До публікації розслідування, як розповів журналіст, МЗС Молдови ніяк не коментувало зібрані дані. Водночас він висловив переконання, що уряд Молдови мав інформацію про прибуття в країну представників спецслужб РФ.

«За моїми даними, співробітників російського посольства викликали і розмовляли на цю тему, але у відповідь пролунало шантажистське: «ви згадайте, що у Росії зараз перебуває багато молдовських громадян і якщо ви будете нам заважати, ми створимо їм неприємності». Звучало щось на кшталт цього … Росіяни не церемоняться з молдаванами», – сказав Володимир Тхорік.

Журналіст також зазначив, що під час роботи над розслідуваннями про вплив ФСБ у Молдові він не спілкувався зі співробітниками російського посольства.

«Коли я був головним редактором російськомовної газети, то російське посольство запрошувало нас на зустрічі. Але це було до анексії Криму Росією у 2014 році. Після вже ні», – розповів журналіст.

Володимир Тхорік також розповів, що російські пропагандисти у Молдові, коментуючи його розслідування, заявляють про виконання «замовлення Заходу».

«Бувало, з'являлися навіть якісь фільми, у яких звинувачували мене, Ходорковського (Михайло Ходорковський, екскерівник компанії «Юкос», російський опозиційний бізнесмен і політик, – «Главком») і Маю Санду (президентка Молдови, – «Главком») у тому, що це ми скинули Ігоря Додона. Але я спокійно ставлюся до особистих нападок. Ми знаємо чітко, що ми робимо суспільно важливу справу», – розповів головний редактор молдовського видання.

Нагадаємо, раніше молдовські журналісти оприлюднили розслідування про те, що експрезидент Молдови, лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон тривалий час отримував фінансування з Кремля через спеціально створену громадську організацію, яка займається просування вигідних Росії наративів.

До слова, колишній міністр оборони Молдови Анатоль Шалару раніше заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові та повалити чинний уряд. Серед планів ФСБ – організувати державний переворот у Молдові.