Зеленський зідзвонився з президенткою Молдови: подробиці

Сторони обговорили падіння російської ракети на територію Молдови

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. Про це глава держави написав у Telegram.

Сторони обговорили енергетичні та безпекові виклики для країн та падіння російської ракети на територію Молдови.

«Під час розмови з Президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з сенаторами США Крістофером Кунсом та Робом Портманом.

Сьогодні Київ також відвідали президентка та міністр оборони Греції.

Нагадаємо, 31 жовтня російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові, в північній частині міста Наславча, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.