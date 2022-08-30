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Ще одна країна Євросоюзу заявила про підтримку візового бану росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Ще одна країна Євросоюзу заявила про підтримку візового бану росіян
Глави МЗС Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян 31 серпня
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Нідерландів наголосив, що більшість людей, які приїжджають до Євросоюзу – це багаті росіяни, які часто мають зв'язки з режимом Путіна

Нідерланди підтримають заборону на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише RTL Nieuws.

«Ми хотіли б провести різницю між російською державою та її громадянами. Але водночас ми бачимо, що безумовно більшість людей, які приїжджають сюди, – це багаті росіяни, які часто мають зв'язки з режимом», – сказав Хукстра.

Міністр також висловив сподівання, що на зустрічі з колегами із Євросоюзу у Празі вдасться досягти єдиного рішення. Як наголосив очільник МЗС Нідерландів, це необхідно, тому що росіяни, які мають візу до країни ЄС, також можуть відвідувати з нею решту держав-членів.

«Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо вийти із забороною на туристичні візи. Є країни, які є дуже відвертими, а інші країни вагаються. Дипломатичні зусилля спрямовані на погодження заборони цих туристичних віз», – додав Хукстра.

Додамо, що Нідерланди з квітня не видають туристичних віз росіянам. Це пов'язано із відсутністю персоналу для опрацювання заяв на отримання візи. Співробітники були оголошені Москвою персонами нон грата після аналогічного рішення Нідерландів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії раніше ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, також запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс. Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex. 

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Теги: росія Нідерланди візи Європейський союз

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