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Газовий шантаж. РФ припинила поставки в ще одну країну Європи

Оксана Воронцова
30 липня, 11:42 glavcom.ua
Газовий шантаж. РФ припинила поставки в ще одну країну Європи
РФ хоче влаштувати світу газову блокаду
фото з відкритих джерел

Латвія планує повністю відмовитися від російського газу з січня 2023 року

Сьогодні, 30 липня, російський «Газпром» припинив постачання до Латвії.

За даними РФ, це пов’язано нібито з порушенням покупцем умов відбору.

«Сьогодні ПАТ «Газпром» припинило постачання газу до Латвії у рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу», – йдеться в повідомленні російського газового монополіста.

Як повідомлялося, російський «Газпром» із 27 липня скоротив постачання газу «Північним потоком» вдвічі – до 20% від пропускної потужності газогону. Це не більше 33 млн кубометрів щодоби при плановому обсязі в 167 млн.

Раніше Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні.

26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.

Читайте також: Російський газовий шантаж – ознака розпачу
Теги: росія газ Газпром Латвія

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