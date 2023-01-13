Кремль вже не хоче забирати майно у росіян і буде «боротися» за тих, хто виїхав

У Росії бояться «відкрити скриньки Пандори»

Кожен, хто виїхав з Росії, залишається її громадянином, і за них «потрібно боротися». Про це заявив у коментарі пропагандистським ЗМІ прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Вони всі наші громадяни, всі однаково, і всі могли мати різні причини для того, щоб виїхати. Але той, хто не скотився на шлях справді ворожого ставлення до нашої країни, це наші громадяни, за яких нам треба боротися», — сказав представник держави-терористки.

Також Пєсков зазначив, що тема конфіскації майна тих, хто виїхав, дуже складна і «тут не можна відкривати якісь скриньки Пандори».

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«Вороги є вороги, з ними треба боротися, але всі інші – вони наші громадяни, і вони повинні залишатися нашими громадянами», – несподівано подобрішав представник Кремля.

Нагадаємо, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно у громадян РФ, які виїхали за кордон і відзначилися образливими заявами на адресу Росії та її військовослужбовців. Депутат держави-терористки переконаний, що «ті, хто виїхав... живуть безбідно завдяки Росії».

Тим часом у мережі набирає обертів скандал між путінськими «елітами». Пригожин висунув міноборони РФ нові звинувачення скандал між путінськими «елітами». Ватажок кишенькової «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що у його угруповання «постійно намагаються вкрасти перемогу», натякаючи на повідомлення міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару. Військових російської окупаційної армії очільник «Вагнера» вважає «невідомо ким».

Нагадаємо, останнім часом в очільника ПВК «Вагнер» непросто складаються стосунки з російськими силовиками. Днями Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль усю територію міста Соледар. Проте міноборони РФ цю інформацію спростувало. Розборки між путінськими елітами висміяли в соціальних мережах, а міжнародні видання та військові аналітики переконують: немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара.

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Новий конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ почався з того, що «кухар Путіна» заявив: «взяття» Соледара це заслуга виключно його найманців. «Ще раз хочу наголосити, що в штурмі Соледара не брали участь жодні підрозділи, крім бійців ПВК», – окремо зазначив Пригожин.

Згодом представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що жодного захоплення міста немає. Російські війська блокували Соледар із двох сторін і зараз ведуть бої у самому місті.

Більше того, міноборони РФ повідомило про те, що підрозділи ДШВ з півдня і півночі заблокували місто Соледар. Йдеться про те, що так званий «спецконтингент» Пригожина фактично запустили в місто й закрили для них виходи.