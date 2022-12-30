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Пєсков назвав нове завдання Путіна на наступний рік

glavcom.ua
Пєсков назвав нове завдання Путіна на наступний рік
фото з відкритих джерел

Кремль розраховує, що до президентських виборів війна закінчиться

У Кремлі вже розпочалася підготовка до президентських виборів, які відбудуться у 2024 році. Президент Росії Володимир Путін також готується до них, повідомив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Прессекретар Путіна підкреслив, що виборчі процеси стартують вже в наступному році. Пєсков додав, що адміністрація плануватиме свою роботу у 2023 році із врахуванням президентських виборів. 

«...Мова про такий доленосний момент в історії нашої батьківщини, де відповідальність всіх і кожного зростає в рази. Тому головне – це справи, з якими ми зіткнулися і стикаємося в цьому році, які повинні бути завершені на 100% ефективно і переможно (У Кремлі сподіваються, що до президентських виборів війна з Україною буде закінчена, – ред.)», – сказав Пєсков. 

Раніше російські ЗМІ писали, що влада країни-агресорки розпочала наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде підлаштована під російського диктатора Володимира Путіна. Як зазначає видання «Медуза», «спаринг-партнерами» Путіна стануть представники парламентських партій. «Ліберальних кандидатів не буде, навіть для вигляду».

Співрозмовники видання кажуть, що чергова путінська кампанія будуватиметься навколо «антизахідних» наративів. Путін, як завжди, буде говорити про «повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ».

До відома, 31 грудня 1999 року в зв'язку з добровільним відходом Бориса Єльцина у відставку Путін став виконувачем обов'язків президента Російської Федерації неконституційно, шляхом прямого успадкування. З 26 березня 2000 року був вибраний президент Росії. Вступив на посаду 7 травня 2000 року.

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Теги: росія вибори путін праця влада прессекретар Дмитро Пєсков

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