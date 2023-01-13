Скандал між путінськими «елітами». Пригожин висунув міноборони РФ нові звинувачення

Військових російської окупаційної армії очільник «Вагнера» вважає «невідомо ким»

Ватажок кишенькової «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що у його угруповання «постійно намагаються вкрасти перемогу», натякаючи на повідомлення міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.

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Допис оприлюднила пресслужба ПВК «Вагнер» у телеграмі. Про які саме «перемоги» йдеться, у повідомленні не вказано.

На думку засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, «внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія та російські чиновники, які хочуть залишитися на своїх місцях» можуть завдати «значної шкоди» ПВК.

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«Це викликає більше занепокоєння, ніж спроби Вашингтона нейтралізувати діяльність «Групи Вагнера», – наголосив терорист.

Пригожин також обурений тим, що «останнім часом у засобах масової інформації ведеться активна робота, щоб заборонити словосполучення ПВК «Вагнер», не вимовляти його вголос і всіляко уникати, як чорт ладану».

Як відомо, останнім часом в очільника ПВК «Вагнер» непросто складаються стосунки з російськими силовиками. Днями Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль усю територію міста Соледар. Проте міноборони РФ цю інформацію спростувало. Розборки між путінськими елітами висміяли в соціальних мережах, а міжнародні видання та військові аналітики переконують: немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара.

Новий конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ почався з того, що «кухар Путіна» заявив: «взяття» Соледара це заслуга виключно його найманців. «Ще раз хочу наголосити, що в штурмі Соледара не брали участь жодні підрозділи, крім бійців ПВК», – окремо зазначив Пригожин.

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Згодом представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що жодного захоплення міста немає. Російські війська блокували Соледар із двох сторін і зараз ведуть бої у самому місті.

Більше того, міноборони РФ повідомило про те, що підрозділи ДШВ з півдня і півночі заблокували місто Соледар. Йдеться про те, що так званий «спецконтингент» Пригожина фактично запустили в місто й закрили для них виходи.

Нагадаємо, станом на ранок 13 січня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Проте українські бійці відважно намагаються втримати оборону.

Згдом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 13 січня повідомив, що Соледар не окупований російськими загарбниками. Їх заяви про нібито взяття міста не відповідають дійсності. «Бої йдуть в місті», – сказав Череватий. Проте розкривати деталей речник Східного угруповання військ ЗСУ не став з безпекових причин.