Пєсков вигадав незграбне пояснення, чому Путін ховається від журналістів

Пєсков: «У таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков спробував виправдатися, чому Путін уникає спілкування з журналістами і навіть вперше відмінив свою щорічну пресконференцію. Пєсков пояснює це тим, що Путіну заважають віруси, зокрема пандемія коронавірусу, а зовсім не страх почути якісь незручні питання через війну.

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За словами Пєскова, у Росії відбуваються «процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів», а здоров'я глави Кремля – це «питання державної безпеки».

«Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування Путіна – Главком) буде зовсім таким же, як було до пандемії, в найближому майбутньому. Тут нема чого гріха таїти. Ви бачите, які зараз процеси мутації вірусів, які хвилі грипу різних штамів. Це все зобов'язує тих, хто відповідає за безпеку президента і за його здоров'я, вживати запобіжних заходів. Тому що в таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки», - заявив Пєсков.

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Як повідомлялося, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що кривавий диктатор боїться, що під час виступу відбудуться неконтрольовані події. «Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась «бавовна» або щось бабахне», – сказав Данілов.

Раніше Пєясков повідомив, що ображений на європейську спільноту, яка підтримує Україну у війні, російський диктатор Володимир Путін направив привітання з Новим роком тільки своїм прихильникам – президенту Сербії, прем'єр-міністру Угорщини та невизнаному президенту Білорусі.