Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пєсков вигадав незграбне пояснення, чому Путін ховається від журналістів

glavcom.ua
Пєсков вигадав незграбне пояснення, чому Путін ховається від журналістів
Пєсков заяив, що Путін боїться заразитися вірусами, тому уникає преси
фото скріншот відео

Пєсков: «У таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков спробував виправдатися, чому Путін уникає спілкування з журналістами і навіть вперше відмінив свою щорічну пресконференцію. Пєсков пояснює це тим, що Путіну заважають віруси, зокрема пандемія коронавірусу, а зовсім не страх почути якісь незручні питання через війну.

За словами Пєскова, у Росії відбуваються «процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів», а здоров'я глави Кремля – це «питання державної безпеки».

«Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування Путіна – Главком) буде зовсім таким же, як було до пандемії, в найближому майбутньому. Тут нема чого гріха таїти. Ви бачите, які зараз процеси мутації вірусів, які хвилі грипу різних штамів. Це все зобов'язує тих, хто відповідає за безпеку президента і за його здоров'я, вживати запобіжних заходів. Тому що в таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки», - заявив Пєсков.

Як повідомлялося, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що кривавий диктатор боїться, що під час виступу відбудуться неконтрольовані події. «Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась «бавовна» або щось бабахне», – сказав Данілов.

Раніше Пєясков повідомив, що ображений на європейську спільноту, яка підтримує Україну у війні, російський диктатор Володимир Путін направив привітання з Новим роком тільки своїм прихильникам – президенту Сербії, прем'єр-міністру Угорщини та невизнаному президенту Білорусі. 

Читайте також:

Теги: путін Дмитро Пєсков росія коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков назвав нове завдання Путіна на наступний рік
Пєсков назвав нове завдання Путіна на наступний рік
Сьогодні, 16:09
У Кремлі випали з реальності. Данілов різко відповів Пєскову
У Кремлі випали з реальності. Данілов різко відповів Пєскову
28 грудня, 19:55
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
11 грудня, 15:43

Політика

Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
Пєсков вигадав незграбне пояснення, чому Путін ховається від журналістів
Пєсков вигадав незграбне пояснення, чому Путін ховається від журналістів
Скільки помре росіян? Ексглава МЗС Польщі назвав ключове питання 2023 року    
Скільки помре росіян? Ексглава МЗС Польщі назвав ключове питання 2023 року    
Виїжджайте, поки є можливість: колишній головний рабин Москви звернувся до євреїв в РФ
Виїжджайте, поки є можливість: колишній головний рабин Москви звернувся до євреїв в РФ
Росія виходить із договорів Ради Європи
Росія виходить із договорів Ради Європи
Кремль назвав трьох європейських друзів Путіна
Кремль назвав трьох європейських друзів Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
27K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
18K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
17K
Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня
13K
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8620
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Сьогодні, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту