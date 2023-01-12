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Пєсков заявив про роздратування Заходу корупцією в Україні: МЗС жорстко відповів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пєсков заявив про роздратування Заходу корупцією в Україні: МЗС жорстко відповів
Ніколенко зазначив, що «раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів».
фото з відкритих джерел

Ніколенко: «В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави»

Російській Федерації не вдасться вбити клин в міжнародну підтримку України шляхом поширення пропагандистських маніпуляцій. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, коментуючи заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що нібито «на Заході росте роздратування корупцією в Україні після неефективного використання наданої їй іноземної фінансової допомоги».

«Класична теза із методички російської пропаганди. В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії», - відзначив Ніколенко.

Дипломат додав, що «раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів».

«Нічого в них не вийде. Як зазначив Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України», – заявив речник.

Раніше поідомлялося, що Пєсков не зміг відповісти, чи має кум Путіна політик Віктор Медведчук громадянство Росії.

Теги: МЗС Віктор Медведчук корупція Дмитро Кулеба громадянство Дмитро Пєсков

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