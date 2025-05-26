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Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
фото: ТАРС

Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Реакція Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

За словами речника, такий крок іде врозріз із нібито прагненнями Росії щодо врегулювання війни.

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

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Як пише Clash Report, німецький канцлер також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Теги: росія війна Дмитро Пєсков

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