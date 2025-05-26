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Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на далекобійне озброєння для України – Мерц

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на далекобійне озброєння для України – Мерц
Раніше Мерц заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд в контексті постачання крилатих ракет Taurus
фото: AP

Україна найближчим часом може отримати німецькі крилаті ракети Taurus

Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького канцлера Фрідріха Мерца, якого цитує CGTN Europe.

За словами Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Як пише Clash Report, німецький канцлер також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд в контексті постачання крилатих ракет Taurus. За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН). Новий канцлер має намір активно брати в ньому участь. Зокрема, він планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером найближчим часом, а президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив візит як канцлер. З обома лідерами Мерц планує проводити «інтенсивні консультації» щодо підтримки України.

Так, ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив своє обурення та розчарування щодо затягування поставок зброї Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Його саркастичне повідомлення зʼявилося у соцмережі Х після чергової масованої ракетної атаки РФ на українські міста та села, пише «Главком».

Ландсбергіс, відомий своєю жорсткою позицією щодо російської агресії, не стримав сарказму у своєму дописі, опублікованому в неділю, після нічних масштабних атак на Україну. «Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую», – написав колишній очільник МЗС Литви.

Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументував це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією. Тим часом більшість німецьких законодавців хотіли, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії оголосив про спільну з Німеччиною розробку нової високоточної зброї. Зазначається, що країни працюють над високоточною далекобійною зброєю з дальністю понад 2000 км. Reuters пише, що проєкт базується на зобов'язаннях, що були взяті у 2024 році. Тоді обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт, підкреслюючи необхідність для Європи бути здатною захищати себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

До слова, Німеччина посилить свою танкову бригаду в Литві, щоб зміцнити східний фланг НАТО і протистояти Росії. До кінця 2027 року чисельність підрозділу буде збільшена до 5 тис. військовослужбовців із нинішніх 500.

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Теги: Німеччина озброєння Фрідріх Мерц ракета

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