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«Попереду великий тиждень»: Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Попереду великий тиждень»: Трамп зробив нову заяву про війну в Україні
Трамп: Я продовжу працювати з обома сторонами, щоб це стало реальністю
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп вважає, що існує надія на завершення «нескінченної кривавої бані»

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо війни Росії проти України, назвавши найближчі події «потенційно великим днем» для обох країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави Білого дому у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, існує надія на завершення «нескінченної кривавої бані», що, за його оцінками, може врятувати сотні тисяч життів. Він висловив сподівання на настання «абсолютно нового й значно кращого світу».

«Я продовжу працювати з обома сторонами, щоб це стало реальністю», – запевнив американський президент, додавши, що США прагнуть переорієнтуватися на відбудову й розвиток торгівлі.

«Попереду великий тиждень!» – резюмував Трамп у своєму зверненні.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Володимир Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Теги: росія Дональд Трамп перемир'я

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